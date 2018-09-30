عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس كوسوفو يزور منطقة متنازع عليها بعد زيارة مماثلة من نظيره الصربي

قام رئيس كوسوفو هاشم تقي السبت بزيارة نادرة لمنطقة متنازع عليها تقطنها أغلبية صربية في شمال البلاد، في خطوة أغضبت بلجراد بعد ثلاثة أسابيع فقط من زيارة الرئيس الصربي للمنطقة ذاتها في إجراء أثار حفيظة بريشتينا.



وصرح تقي لوسائل الإعلام في كوسوفو خلال زيارة لبحيرة جازيفود، وهي بحيرة صناعية في المنطقة قائلا ”دعونا نعمل سويا من أجل كوسوفو جديدة... كوسوفو واحدة وفريدة ومستقلة وبلد ذو سيادة“،.



وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوشيتش زار البحيرة في الثامن من سبتمبر.



ويعد مصير القرى الصربية في شمال كوسوفو إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بين صربيا وكوسوفو الذي كان إقليما سابقا بجمهورية صربيا وأعلن استقلاله بعد أن أجبرت غارات حلف شمال الأطلسي القوات الصربية على ترك الإقليم في حرب نشبت عام 1999.

سبأ [30/سبتمبر/2018] بريشتينا-سبأ:سبأ