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آخر تحديث: الأحد، 30 - سبتمبر - 2018 الساعة 10:36:41ص
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الشرطة تشتبك مع انفصاليين قطالونيين قبيل ذكرى استفتاء الاستقلال
[30/سبتمبر/2018] برشلونة-سبأ:
اشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع محتجين قطالونيين يطالبون بالاستقلال بعدما انضم الآلاف إلى مظاهرات مضادة للاحتفال بمرور عام على استفتاء بشأن استقلال إقليم قطالونيا.

واعتقلت الشرطة ستة أشخاص في برشلونة يوم أمس السبت، فيما ألقت مجموعة من المتظاهرين المقنعين المؤيدين للانفصال بيضا ومسحوقا ملونا على رجال الشرطة الذين اصطفوا لسد الطريق أمامهم، مما أثار سحبا داكنة من الغبار في الشوارع التي غالبا ما يرتادها السياح.

وحدثت مشاجرات أيضا في وقت لاحق من يوم أمس السبت واستخدمت الشرطة الهراوات لاحتواء الاشتباكات.

ورددت جماعات مؤيدة للاستقلال هتافات مثل ”لن ننسى، لن نصفح“ وواجهت محتجين معارضين للاستقلال والذين هتفوا ”تحيا إسبانيا“.

وتلقى 14 شخصا العلاج بعدما أصيبوا بجروح طفيفة خلال الاحتجاجات، وفقا لما أشارت إليه صحف محلية.

ولا تزال التوترات شديدة في المنطقة بعد عام من الاستفتاء الذي أجري في الأول من أكتوبر تشرين الأول والذي اعتبرته مدريد غير قانوني لكن الانفصاليين في قطالونيا احتفلوا به.

سبأ
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