محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قتلى وجرحى في صفوف الغزاة والمرتزقة في عمليات عسكرية



تكبد الغزاة والمرتزقة عشرات القتلى والجرحى ودمرت آلياتهم في عمليات هجومية وكسر زحوفات ، كما تم دك مواقعهم وتجمعاتهم بأربعة صواريخ زلزال خلال الـ24 ساعة الماضية .



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخ زلزال1 على تجمعات مرتزقة العدوان في تبة الفراص بالأجاشر في نجران .



كما قصفت المدفعية تجمعات المرتزقة في رقابة الخشبة و تم تدمير آلية محملة بالمرتزقة في الصوح بالقرب السديس بصاروخ موجه ومصرع من كانوا عليها .



وأشار المصدر إلى أن صاروخ زلزال1 استهدف تجمعات للجنود السعوديين قبالة جبل الدخان في جيزان و دكت المدفعية تجمعات للمرتزقة قبالة جبل الإم بي سي ، كما تم إطلاق صاروخَي زلزال1 على تجمعات للمرتزقة غرب مجازة في عسير.



وفي جبهة الساحل الغربي نفذ الجيش واللجان عملية هجومية واسعة على مواقع الغزاة من ثلاثة اتجاهات في مدينة حيس ومصرع وإصابة العشرات وأسر عدد منهم وفشل طيران العدوان في إعاقة العملية ، كما تم إعطاب مدرعة وتدمير آلية غرب المدينة ومصرع وإصابة من كانوا عليهما .



ولفت المصدر إلى مصرع رئيس ما يسمى عمليات اللواء السابع عمالقة مروان الزبيدي بتفجير موكبه في طريق الخوخة وتم تدمير آليتين للغزاة غرب التحيتا ومصرع من عليهما . وفي محافظة البيضاء تم كسر محاولة زحف للمرتزقة باتجاه الزاهر أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، واستهدفت عملية هجومية مواقع المرتزقة في جبهة قانية ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وأكد المصدر مقتل وجرح عدد من المرتزقة أثناء محاولتهم التسلل في وادي شواق بمديرية الغيل محافظة الجوف .



وأوضح المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للمرتزقة في التبة الخضراء بنقيل الخشبة في محافظة الضالع .



وفي محافظة تعز أفشل أبطال الجيش واللجان محاولة تسلل للمرتزقة بجبهة كلابة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، وقتل وجرح عدد آخر من المرتزقة في تفجير بتبة الخمسين في الشقب بمديرية صبر الموادم .



كما قصفت القوة المدفعية تجمعات للمرتزقة في منطقة الهجمة بـمديرية حيفان وتم استهداف آلية للمرتزقة تحمل رشاش عيار 12.7 في جبهة الصلو .



ووفقا للمصدر شن الجيش واللجان عملية إغارة على مواقع المرتزقة في التباب السود بمديرية نهم ومصرع وإصابة عدد منهم وهروب جماعي بالآليات .



و تم إطلاق صاروخ كاتيوشا على موقع للمرتزقة في بوابة صلب بحريب نهم ومصرع وجرح عدد منهم .

سبأ [30/سبتمبر/2018] محافظات - سبأ:سبأ