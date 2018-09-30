محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بالغارات الجوية والقصف الصاروخي للعدوان



استشهد مواطنان وأصيب اثنان آخران بالغارات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي للعدوان الأمريكي السعودي على محافظتي حجة وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة بني حسن في مديرية عبس بمحافظة حجة استهدفت إحداهما سيارة مواطن ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وجرح ثالث .



وفي محافظة صعدة أصيب مواطن بجروح إثر قصف صاروخي ومدفعي على قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية ، في حين شن الطيران غارتين على الطريق العام بالمديرية .



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن في صعدة أيضاً غارة على مديرية سحار بمحاذاة عاصمة المحافظة و غارتين على منطقة عكوان بمديرية الصفراء .



وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف و غارة غرب كيلو 16 جنوب شارع الخمسين بمديرية الحالي و غارة على جبل القمة في مديرية المنيرة بمحافظة الحديدة .



وذكر المصدر أن الطيران استهدف بغارة واحدة جبل تويلق في جيزان .

سبأ [30/سبتمبر/2018] محافظات - سبأ:سبأ