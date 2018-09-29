وقفة تربوية منددة بالعدوان بمجمع 22 مايو بمديرية المراشي بالجوف [30/سبتمبر/2018] الجوف - سبأ :

نظم طلاب ومدرسوا مجمع 22 مايو التربوي بمديرية المراشي بالجوف امس وقفة إحتجاجية تنديدا باستمرار جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق المدنيين .



وأكد المشاركون في الوقفة رفضهم لما تقوم به قوى العدوان من حصار وتجويع لأبناء الشعب اليمني.. داعين الأحرار والشرفاء إلى الوقوف صفاً واحد لإفشال المخططات السعودية .



واستنكر طلاب ومدرسوا مجمع 22 مايو التربوي استمرار سلطة الفار هادي في طبع العملة اليمنية دون غطاء .. مؤكدين ان تلك الممارسات تأتي في سياق المخطط الأمريكي لكسر إرادة الشعب اليمني الصامد في وجه العدوان .



تخلل الوقفة فقرات فنية وقصائد شعرية عبرت في مجملها عن أهمية الصمود الشعبي في مواجهة العدوان والإستمرار في رفد الجبهات وافشال مخططات قوى العدوان .





سبأ