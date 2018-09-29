ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 30 - سبتمبر - 2018 الساعة 02:08:08ص
الرئيس المشاط يناقش مع وزير الإعلام مستوى الأداء الإعلامي
التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزير الإعلام عبد السلام جابر.
دولة فلسطين ترفع قضية ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن دولة فلسطين رفعت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وذلك لانتهاكها للقانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.
روسيا : تخلي الدول عن إستخدام الدولار سيضعف نفوذ الولايات المتحدة
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تخلي الدول عن استخدام الدولار في تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية يؤدي إلى إضعاف نفوذ الولايات المتحدة.
وزير الشباب يكرم الفائزين في بطولة التحدي لكرة الطاولة
كرم وزير الشباب والرياضة حسن زيد اليوم بصالة النادي الأهلي بصنعاء الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة التحدي لكرة الطاولة لفئتي الفردي والزوجي.
آخر الأخبار:
وقفة تربوية منددة بالعدوان بمجمع 22 مايو بمديرية المراشي بالجوف
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في مديرية الغيل بالجوف
مناقشة آلية توزيع مساعدات الصليب الأحمر للمتضررين في المحويت
وكيل محافظة الحديدة يتفقد سير العمل بمشروع النظافة وورشة الصيانة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وقفة تربوية منددة بالعدوان بمجمع 22 مايو بمديرية المراشي بالجوف
[30/سبتمبر/2018] الجوف - سبأ :
نظم طلاب ومدرسوا مجمع 22 مايو التربوي بمديرية المراشي بالجوف امس وقفة إحتجاجية تنديدا باستمرار جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق المدنيين .

وأكد المشاركون في الوقفة رفضهم لما تقوم به قوى العدوان من حصار وتجويع لأبناء الشعب اليمني.. داعين الأحرار والشرفاء إلى الوقوف صفاً واحد لإفشال المخططات السعودية .

واستنكر طلاب ومدرسوا مجمع 22 مايو التربوي استمرار سلطة الفار هادي في طبع العملة اليمنية دون غطاء .. مؤكدين ان تلك الممارسات تأتي في سياق المخطط الأمريكي لكسر إرادة الشعب اليمني الصامد في وجه العدوان .

تخلل الوقفة فقرات فنية وقصائد شعرية عبرت في مجملها عن أهمية الصمود الشعبي في مواجهة العدوان والإستمرار في رفد الجبهات وافشال مخططات قوى العدوان .


سبأ
  المزيد من (محلي)
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في مديرية الغيل بالجوف
مناقشة آلية توزيع مساعدات الصليب الأحمر للمتضررين في المحويت
وكيل محافظة الحديدة يتفقد سير العمل بمشروع النظافة وورشة الصيانة
القبض على ستة من مرتزقة العدوان في البيضاء
جامعة الحديدة تدشن العام الجامعي 2018- 2019 م
وكيل محافظة الحديدة يطلع على عملية تفريغ سفينة المشتقات النفطية
بدء دورة في المحويت حول تقييم موقع القطاعات المتعددة
صدور قانون بإنشاء المجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية
مصدر بالخارجية يعلق على تصريح الجبير: العدوان السعودي أحدث أكبر كارثة إنسانية باليمن
قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة بعمليات في تعز
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارتين على عبس في محافظة حجة
[29/سبتمبر/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على ثلاث مديريات بمحافظة الحديدة
[29/سبتمبر/2018]
العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وممتلكاتهم
[29/سبتمبر/2018]
طيران العدوان يشن ثمانية عشرة غارة على صعدة
[28/سبتمبر/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية برط العنان بالجوف
[28/سبتمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by