محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية توزيع مساعدات الصليب الأحمر للمتضررين في المحويت المحويت - سبأ :

ناقش اجتماع بمحافظة المحويت اليوم برئاسة المحافظ فيصل أحمد حيدر، آلية توزيع وتنسيق المساعدات الغذائية المقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمتضررين في المحافظة.



واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس قسم التغذية باللجنة الدولية للصليب الأحمر فارس البشاري ووكيلا المحافظة حسين عركاض ويحيی فرج، جهود اللجنة في تقديم المساعدات للفئات الفقيرة والنازحة بمديرتي بني سعد وحفاش وإمكانية توسيع نطاق المساعدات للمتضررين في بقية مديريات المحافظة في ظل إستمرار التداعيات الناجمة عن العدوان والحصار علی اليمن.



وفي الاجتماع ثمن المحافظ حيدر جهود لجنة الصليب الأحمر وحرصها على تلمس احتياجات مديريات محافظة المحويت ومعاناة أبنائها نتيجة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد استعداد السلطة المحلية تذليل الصعوبات وتقديم التسهيلات لتنفيذ الأنشطة الإنسانية بالمحافظة.



ونوه بالاحتياجات الإنسانية الطارئة وطبيعية التدخلات التي ينبغي تمويلها ودعمها من المنظمات الدولية ..لافتا إلی تفاقم الأوضاع الإنسانية وتدهور الوضع المعيشي لدی آلاف الأسر التي تعيش تحت خط الفقر والحاجة الملحة لمساعدتها.



فيما أشار ممثل الصليب الأحمر إلی نتائج المسح الذي تم تنفيذه بمديرتي حفاش وبني سعد لحصر النازحين والمتضررين وآلية إغاثة ومساعدة الأسر الفقيرة.



ولفت إلی طبيعة المساعدات وإجراءات وأولوية توسيع النطاق الجغرافي لاستهداف مديريات أخری في المحافظة.



حضر الاجتماع مدير أمن المحافظة العميد محمد الحمزي ومديرا مديرتي بني سعد وحفاش.

سبـأ [29/سبتمبر/2018]سبـأ