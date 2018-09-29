محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل محافظة الحديدة يتفقد سير العمل بمشروع النظافة وورشة الصيانة الحديدة - سبأ :

تفقد وكيل محافظة الحديدة للشؤون المالية والإدارية والموارد عبد الجبار أحمد محمد ، اليوم، سير العمل بمشروع النظافة بالمحافظة.



وأطلع عبد الجبار ومعه المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين عبد الاله الاهدل على العمل بالورشة الخاصة لصيانة الأليات النابعة للمشروع .. وحثهم على ضرورة القيام بالصيانة الدورية لمعدات المشروع وبما يضمن عدم توقفها وعرقلة اعمال النظافة اليومية.



واستمعا من مدير المشروع سامر الاهنومي والقائمين على الورشة إلى شرح عن أعمال الورشة وكذا الآليات المتبعة في أعمال الكشف الفني على الآليات والمعدات وجداول الصيانة الدورية لكل معدة .



كما تطرق مدير المشروع إلى الآليات التي يتم من خلالها صرف المخصص من الديزل للمعدات العاملة في الميدان وبما يضمن عدم إستغلالها في غير المهام التي صرفت من أجلها والمتمثلة بأعمال نظافة المدينة .



وقد أشاد وكيل المحافظة بمستوى النظافة في المدينة و الجهود التي يبذلها عمال النظافة في اظهار المدينة بشكل افضل .. مطالبا بمضاعفة تلك الجهود خاصة مع دخول فصل الشتاء الذي تستقبل فيه مدينة الحديدة أعدادا كبيرة من المواطنين من كل المحافظات.

سبـأ [29/سبتمبر/2018]سبـأ