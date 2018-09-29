القبض على ستة من مرتزقة العدوان في البيضاء

البيضاء - سبأ :

ألقت الاجهزة الأمنية في محافظة البيضاء القبض على ستة من مرتزقة العدوان .





واكد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان ثلاثة من المرتزقة القى القبض عليهم في مديرية ذي ناعم وهم في طريقهم للالتحاق بمعسكرات المرتزقة بمحافظة مأرب.





واوضح ان ثلاثة اخرين القى القبض عليهم في مديريتي الملاجم و الشرية ، أحدهم كان يقوم بعمليات تهريب المغرر بهم للالتحاق بمعسكرات مرتزقة العدوان .





واشار إلى ان القبض على هذه العناصر جاء بعد عمليات تحري واسعة ورصد ومتابعة لتحركاتهم ، وانه سيتم إحالتهم للقضاء فور استكمال الاجراءات وفقا للقانون.

[29/سبتمبر/2018]سبـأ