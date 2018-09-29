ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 29 - سبتمبر - 2018 الساعة 10:22:01م
الرئيس المشاط يناقش مع وزير الإعلام مستوى الأداء الإعلامي
التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزير الإعلام عبد السلام جابر.
دولة فلسطين ترفع قضية ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن دولة فلسطين رفعت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وذلك لانتهاكها للقانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.
روسيا : تخلي الدول عن إستخدام الدولار سيضعف نفوذ الولايات المتحدة
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تخلي الدول عن استخدام الدولار في تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية يؤدي إلى إضعاف نفوذ الولايات المتحدة.
وزير الشباب يكرم الفائزين في بطولة التحدي لكرة الطاولة
كرم وزير الشباب والرياضة حسن زيد اليوم بصالة النادي الأهلي بصنعاء الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة التحدي لكرة الطاولة لفئتي الفردي والزوجي.
آخر الأخبار:
مناقشة آلية توزيع مساعدات الصليب الأحمر للمتضررين في المحويت
وكيل محافظة الحديدة يتفقد سير العمل بمشروع النظافة وورشة الصيانة
القبض على ستة من مرتزقة العدوان في البيضاء
جامعة الحديدة تدشن العام الجامعي 2018- 2019 م
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
جامعة الحديدة تدشن العام الجامعي 2018- 2019 م
[29/سبتمبر/2018]
الحديدة - سبأ :

دشن رئيس جامعة الحديدة الدكتور محمد الاهدل اليوم بكلية الآداب العام الجامعي الجديد 2018-2019م.

وفي التدشين الذي حضره عدد من أساتذة الكليات والهيئة الإدارية وطلبة الكلية.. أشار رئيس الجامعة إلى أن تدشين العام الجامعي الجديد يأتي في ظل ظروف بالغة الصعوبة يمر به اليمن وخصوصا محافظة الحديدة .

وأكد حرص قيادة الجامعة والعاملين على إستمرار العملية الأكاديمية وأداء الأمانة الملقاة على عاتقهم تجاه الطلاب والطالبات في هذا الصرح العلمي.

وأكد الدكتور الأهدل أن إرداة وعزيمة أبناء الحديدة أثبتت للعدوان مضي العملية التعليمية والأكاديمية وفقا للخطة التي تم إعدادها مسبقا رغم إمعان قوى العدوان في إرتكاب الجرائم بحق أبناء تهامة .. لافتا إلى أن هذه الجرائم الحقت الضرر ودمرت البنية التحية في ثمان كليات بالجامعة بكامل مرافقها .

وذكر أن م الحق بالجامعة من أضرار حتم على قيادة وأساتذة الجامعة إيجاد بدائل لاستيعاب طلاب الكليات التي تضررت بفعل القصف التي طالها إضافة إلى مركز التعليم المستمر.

وول5ت رئيس جامعة الحديدة إلى أن من ضمن الحلول التي وضعتها قيادة الجامعة والكليات تمديد فترة الالتحاق والتسجيل في كافة التخصصات للطلاب والطالبات الذين منعتهم استفزازات العدوان من الالتحاق والتسجيل في الموعد المحدد مسبقا إلى 15 أكتوبر المقبل حتى لا يفوتهم العام الدراسي أسوة بالطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالدراسة خلال الفترة الماضية.

وحمل قوى العدوان المسئولية الكاملة لما لحق بالبنى التحتية للجامعة والمرافق التابعة لها من دمار متعمد .. مؤكدا أن ذلك دليل على إفلاسهم الأخلاقي وحقدهم الدفين على الشعب اليمني.

وثمن جهود قياد المحافظة وسعيها لتوفير مقرات جديدة للكليات المتضررة والذي ساهم بصورة مباشرة في إستمرار وإنجاح العملية التعليمية والأكاديمية للعام الدراسي الماضي.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة آلية توزيع مساعدات الصليب الأحمر للمتضررين في المحويت
وكيل محافظة الحديدة يتفقد سير العمل بمشروع النظافة وورشة الصيانة
القبض على ستة من مرتزقة العدوان في البيضاء
وكيل محافظة الحديدة يطلع على عملية تفريغ سفينة المشتقات النفطية
بدء دورة في المحويت حول تقييم موقع القطاعات المتعددة
صدور قانون بإنشاء المجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية
مصدر بالخارجية يعلق على تصريح الجبير: العدوان السعودي أحدث أكبر كارثة إنسانية باليمن
قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة بعمليات في تعز
بدء ندوة علمية " آفاق المستقبل" بجامعة إب
حقوق الإنسان ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان تمديد فترة عمل فريق الخبراء
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارتين على عبس في محافظة حجة
[29/سبتمبر/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على ثلاث مديريات بمحافظة الحديدة
[29/سبتمبر/2018]
العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وممتلكاتهم
[29/سبتمبر/2018]
طيران العدوان يشن ثمانية عشرة غارة على صعدة
[28/سبتمبر/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية برط العنان بالجوف
[28/سبتمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by