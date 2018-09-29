محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل جامعة الحديدة تدشن العام الجامعي 2018- 2019 م الحديدة - سبأ :

دشن رئيس جامعة الحديدة الدكتور محمد الاهدل اليوم بكلية الآداب العام الجامعي الجديد 2018-2019م.



وفي التدشين الذي حضره عدد من أساتذة الكليات والهيئة الإدارية وطلبة الكلية.. أشار رئيس الجامعة إلى أن تدشين العام الجامعي الجديد يأتي في ظل ظروف بالغة الصعوبة يمر به اليمن وخصوصا محافظة الحديدة .



وأكد حرص قيادة الجامعة والعاملين على إستمرار العملية الأكاديمية وأداء الأمانة الملقاة على عاتقهم تجاه الطلاب والطالبات في هذا الصرح العلمي.



وأكد الدكتور الأهدل أن إرداة وعزيمة أبناء الحديدة أثبتت للعدوان مضي العملية التعليمية والأكاديمية وفقا للخطة التي تم إعدادها مسبقا رغم إمعان قوى العدوان في إرتكاب الجرائم بحق أبناء تهامة .. لافتا إلى أن هذه الجرائم الحقت الضرر ودمرت البنية التحية في ثمان كليات بالجامعة بكامل مرافقها .



وذكر أن م الحق بالجامعة من أضرار حتم على قيادة وأساتذة الجامعة إيجاد بدائل لاستيعاب طلاب الكليات التي تضررت بفعل القصف التي طالها إضافة إلى مركز التعليم المستمر.



وول5ت رئيس جامعة الحديدة إلى أن من ضمن الحلول التي وضعتها قيادة الجامعة والكليات تمديد فترة الالتحاق والتسجيل في كافة التخصصات للطلاب والطالبات الذين منعتهم استفزازات العدوان من الالتحاق والتسجيل في الموعد المحدد مسبقا إلى 15 أكتوبر المقبل حتى لا يفوتهم العام الدراسي أسوة بالطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالدراسة خلال الفترة الماضية.



وحمل قوى العدوان المسئولية الكاملة لما لحق بالبنى التحتية للجامعة والمرافق التابعة لها من دمار متعمد .. مؤكدا أن ذلك دليل على إفلاسهم الأخلاقي وحقدهم الدفين على الشعب اليمني.



وثمن جهود قياد المحافظة وسعيها لتوفير مقرات جديدة للكليات المتضررة والذي ساهم بصورة مباشرة في إستمرار وإنجاح العملية التعليمية والأكاديمية للعام الدراسي الماضي.

سبـأ [29/سبتمبر/2018]سبـأ