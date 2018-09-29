محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل محافظة الحديدة يطلع على عملية تفريغ سفينة المشتقات النفطية الحديدة - سبأ :

إطلع وكيل محافظة الحديدة للشؤون المالية والإدارية والموارد المالية عبدالجبار أحمد محمد على عملية تفريغ السفينة المحملة بمشتقات نفطية دخلت منشأة شركة النفط بميناء الحديدة فجر اليوم.



واستمع وكيل المحافظة من المختصين في الميناء إلى شرح عن عملية التفريغ للسفينة التي تحمل تسعة آلاف طن من الديزل ومثلها من البنزين.



وحث الوكيل عبدالحبار العاملين في الميناء على سرعة تفريغ حمولة السفينة ليتم بعد ذلك ضخها إلى السوق المحلية لمعالجة أزمة الوقود التي فرضها العدوان على الشعب اليمني جراء تضييق الحصار ومنع دخول السفن إلى الموانئ اليمنية.

سبـأ [29/سبتمبر/2018]سبـأ