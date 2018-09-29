ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 29 - سبتمبر - 2018 الساعة 10:22:01م
الرئيس المشاط يناقش مع وزير الإعلام مستوى الأداء الإعلامي
التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزير الإعلام عبد السلام جابر.
دولة فلسطين ترفع قضية ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن دولة فلسطين رفعت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وذلك لانتهاكها للقانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.
روسيا : تخلي الدول عن إستخدام الدولار سيضعف نفوذ الولايات المتحدة
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تخلي الدول عن استخدام الدولار في تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية يؤدي إلى إضعاف نفوذ الولايات المتحدة.
وزير الشباب يكرم الفائزين في بطولة التحدي لكرة الطاولة
كرم وزير الشباب والرياضة حسن زيد اليوم بصالة النادي الأهلي بصنعاء الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة التحدي لكرة الطاولة لفئتي الفردي والزوجي.
آخر الأخبار:
مناقشة آلية توزيع مساعدات الصليب الأحمر للمتضررين في المحويت
وكيل محافظة الحديدة يتفقد سير العمل بمشروع النظافة وورشة الصيانة
القبض على ستة من مرتزقة العدوان في البيضاء
جامعة الحديدة تدشن العام الجامعي 2018- 2019 م
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وكيل محافظة الحديدة يطلع على عملية تفريغ سفينة المشتقات النفطية
[29/سبتمبر/2018]
الحديدة - سبأ :

إطلع وكيل محافظة الحديدة للشؤون المالية والإدارية والموارد المالية عبدالجبار أحمد محمد على عملية تفريغ السفينة المحملة بمشتقات نفطية دخلت منشأة شركة النفط بميناء الحديدة فجر اليوم.

واستمع وكيل المحافظة من المختصين في الميناء إلى شرح عن عملية التفريغ للسفينة التي تحمل تسعة آلاف طن من الديزل ومثلها من البنزين.

وحث الوكيل عبدالحبار العاملين في الميناء على سرعة تفريغ حمولة السفينة ليتم بعد ذلك ضخها إلى السوق المحلية لمعالجة أزمة الوقود التي فرضها العدوان على الشعب اليمني جراء تضييق الحصار ومنع دخول السفن إلى الموانئ اليمنية.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة آلية توزيع مساعدات الصليب الأحمر للمتضررين في المحويت
وكيل محافظة الحديدة يتفقد سير العمل بمشروع النظافة وورشة الصيانة
القبض على ستة من مرتزقة العدوان في البيضاء
جامعة الحديدة تدشن العام الجامعي 2018- 2019 م
بدء دورة في المحويت حول تقييم موقع القطاعات المتعددة
صدور قانون بإنشاء المجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية
مصدر بالخارجية يعلق على تصريح الجبير: العدوان السعودي أحدث أكبر كارثة إنسانية باليمن
قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة بعمليات في تعز
بدء ندوة علمية " آفاق المستقبل" بجامعة إب
حقوق الإنسان ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان تمديد فترة عمل فريق الخبراء
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارتين على عبس في محافظة حجة
[29/سبتمبر/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على ثلاث مديريات بمحافظة الحديدة
[29/سبتمبر/2018]
العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وممتلكاتهم
[29/سبتمبر/2018]
طيران العدوان يشن ثمانية عشرة غارة على صعدة
[28/سبتمبر/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية برط العنان بالجوف
[28/سبتمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by