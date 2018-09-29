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آخر تحديث: السبت، 29 - سبتمبر - 2018 الساعة 09:03:03م
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قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة بعمليات في تعز
[29/سبتمبر/2018]
تعز - سبأ:

كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم محاولة تسلل لمرتزقة العدوان الأمريكي السعودي بجبهة كلابة بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية أفشلوا محاولة تسلل للمرتزقة بجبهة كلابة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة إثر انفجار عبوة ناسفة في تبة الخمسين بالشقب بمديرية صبر الموادم.

وأشار إلى أن قصفا مدفعيا استهدف تجمعات المرتزقة في منطقة الهجمة بحيفان .. مبينا أنه تم استهداف آلية للمرتزقة عليها رشاش عيار 12.7 في جبهة الصلو.

سبـأ
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