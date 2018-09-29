محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء ندوة علمية " آفاق المستقبل" بجامعة إب إب - سبأ :

بدأت بجامعة إب اليوم الندوة العلمية الأولى"آفاق المستقبل" ينظمها قسم الأدارة وأصول التربية، برنامج الدكتوراة بمشاركة 50 متخصصا وتستمر ثلاثة أيام.



وفي الإفتتاح أكد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فؤاد حسان ضرورة مواكبة النتاج البحثي لمعايير الجودة والإعتماد الأكاديمي بما يلبي متطلبات سوق العمل.



وأشاد بتجاوب كافة المشاركين في هذه الندوة التي تستشرف آفاق المستقبل لبرنامج الدكتوراة بقسم الإدارة وأصول التربية المتزامنة مع تكريم وزارة التعليم العالي لنيابة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة إب لتميزها في البحث العلمي.



فيما أشار عميد كلية التربية الدكتور أكرم عطران إلى أن الهدف من الندوة تنمية مهارات البحث العلمي بما يمكن الباحثين من الإبداع والابتكار الإستراتيجي للمساهمة في تحسين وتطوير المؤسسات التعليمية لمواجهة المتغيرات التي يشهدها السوق المحلي والدولي.



وشهدت الجلسة الأولى التي أدارها الدكتور محمد لطف الجوفي تقديم ومناقشة عدد من أوراق العمل المتعلقة بالندوة.



حضر الافتتاح نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة الدكتور محمد النزيلي وعميد مركز التطوير وضمان الجودة الدكتور نعمان فيروز ورئيس القسم الدكتور عبد الكريم الفقيه ومنسق الندوة الدكتور نبيل العفيري ومدير الصندوق الاجتماعي للتنمية المهندس محسن الصبري وأعضاء السلطة المحلية وعدد من الشخصيات الإجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والباحثين.

سبـأ [29/سبتمبر/2018]سبـأ