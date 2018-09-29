محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حقوق الإنسان ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان تمديد فترة عمل فريق الخبراء صنعاء - سبأ :

رحبت وزارة حقوق الإنسان بقرارِ مجلسِ حقوقِ الإنسان تمديدَ فترةِ عمل فريقِ الخبراءِ الإقليميين والدوليين المعني بدراسةِ وتقييم انتهاكاتِ حقوقِ الإنسانِ في اليمن.



واعتبرت وزارة حقوق الإنسان في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذا القرارَ خطوةً إيجابيةً في الإتجاه الصّحيحِ لإنصافِ ضحايا الانتهاكاتِ وضمانِ تحقيقِ العدالة وعدم الإفلاتِ من العقاب.



وجددت الوزارة التأكيد على استعدادها التامّ لإستمرارِ التعاونِ مع فريقِ الخُبراءِ وبذل كافة الجُهودِ المُمكنةِ في سبيلِ تمكينه من أداءِ مهامّه وتذليلِ الصُّعوباتِ التي قد تواجهه.



وثمنت جُهودِ ومواقفِ الدول التي تبنتْ مشروعَ التمديد للفريق وصوتتْ له.



وعبرت عن أسفها للدول التي تحفظت وتلك التي صوتتْ ضدَّ المشروع .. داعية هذه الدول إلى مُراجعةِ مواقفِها التي تساندُ ـ بقصدٍ أو بدونِ قصدٍ ـ مواقفَ العُدوان وتحالفه ومحاولاته المُستمرةِ إخفاء هول الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها بحقّ ملايينِ المدنيين في اليمن.



كما جددت وزارة حقوق الإنسان مطالبتها بتشكيلِ لجنةٍ دوليةٍ محايدةٍ ومستقلةٍ وبولايةٍ كاملةٍ وغير منقوصةٍ للتحقيقِ في الجرائم والانتهاكاتِ بحقّ اليمنيين.



وثمنت الجُهودِ الكبيرةِ التي يبذلها مجلسُ حقوق الإنسان في سبيلِ تعزيزِ معاييرِ الاحترام العالميّ لحقوقِ الإنسان والحُرياتِ الأساسيّةِ للجميع دونَ تمييزٍ وسعيه لكشفِ مُنتهكي حقوقِ الإنسان.

سبـأ [29/سبتمبر/2018]سبـأ