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لجنة الأمن والدفاع برئاسة الرويشان تناقش المواضيع الأمنية
[29/سبتمبر/2018]
صنعاء - سبأ :

عقدت لجنة الأمن والدفاع والقضاء اجتماعها اليوم بصنعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع رئيس اللجنة اللواء الركن جلال بن علي الرويشان.

ناقش الإجتماع الذي حضره وزراء الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي والعدل القاضي أحمد عبدالله عقبات والأوقاف والإرشاد القاضي شرف علي القليسي والدولة نبيل محسن أبو نشطان، مشروع القرار الجمهوري بإنشاء المركز الوطني للطب الشرعي المقدم من وزير العدل والمكون من خمسة فصول موزعة على ثلاثة وعشرين مادة.

وتطرق المجتمعون إلى المواضيع المقدمة من وزير الداخلية بشأن تحديد رسوم خدمات الإدارة العامة للأدلة الجنائية وخطة الاحتياجات العاجلة والضرورية للوزارة وفروعها لعام 2018 والمتضمنة الاحتياجات الضرورية من بدل الغذاء والكساء وقيمة أدوية خاصة بالمستشفيات وغير ذلك من الاحتياجات.

واستعرض الإجتماع تقرير وزارة الداخلية حول استمرار توافد المهاجرين إلى محافظة صعدة وانعكاساته السلبية المتعددة خاصة في ظل الظرف الراهن.
حيث تطرق التقرير إلى آثار وخطورة تدفق المهاجرين الأجانب والإشكاليات الأمنية الناجمة عن ذلك.

كما استعرض الإجتماع رؤى ومقترحات الوزارة لمعالجة المشاكل المرورية بأمانة العاصمة وبقية المحافظات والأدوار التكاملية للوزارة وبقية الوزارات والسلطة المحلية في معالجة هذه المشكلة بما يبرز الوجه الحضاري للعاصمة صنعاء وبقية المحافظات ومدنها الرئيسة والثانوية.

واتخذت اللجنة على ضوء مناقشتها لهذه المواضيع عدد من القرارات المناسبة.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الداخلية اللواء رزق الجوفي ورئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء عبدالله محمد الهادي ومدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع العميد علي حسن المطري ورئيس دائرة الأمن والدفاع برئاسة الوزراء طه الصنعاني ومقرر اللجنة عبدالكريم إسماعيل الحرازي.

سبـأ
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