محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إمتحانات ذمار تحدد مراكز الامتحانات التكميلية للشهادة الأساسية ذمار - سبأ :

ناقشت اللجنة الفرعية للإمتحانات بمحافظة ذمار اليوم التحضيرات للامتحانات التكميلية لطلاب الشهادة العامة الأساسية للعام الدراسي 2017 - 2018م.



وحددت اللجنة في اجتماعها الذي ضم مدير مكتب التربية والتعليم رئيس اللجنة أحمد علي الوشلي ونائبا مدير المكتب سعيد الغابري ومحمد الهادي، ستة مراكز لتنفيذ الإمتحانات التكميلية الخميس القادم حسب تعميم وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن.



وفي الاجتماع أكد الوشلي أن اﻻمتحانات التكميلية فرصة للطلاب والطالبات المتبقين في مادة أو مادتين تعديل نتائجهم حرصا على مستقبلهم والحفاظ عليهم من التسرب من التعليم.. مشيرا إلى أهمية الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.



وحث الطلاب والطالبات على المثابرة والاجتهاد في التحصيل العلمي.. متمنيا لهم التوفيق والنجاح.



فيما أشار رئيس شعبة التوجيه والمناهج بمكتب التربية عبدالسلام الضوراني، إلى أن إجمالي المتقدمين للامتحانات التكميلية ألف و841 طالبا منهم 510 طالبة.



من جانبه بين مدير اﻻمتحانات بمكتب التربية سمير الحربي، أن المراكز المقرة للامتحانات التكميلية هي مركز عقبة بن نافع بمدينة ذمار ويضم طلاب مديرية مدينة ذمار (ذكور) ومركز الثلايا بمدينة ذمار ويضم طلاب مديريات مدينة ذمار وعنس ومغرب عنس وميفعة عنس (ذكور).



كما تتضمن المراكز المقرة للامتحانات التكميلي مركز حفصة بنت عمر بمدينة ذمار ويضم طالبات مديريات مدينة ذمار وعنس ومغرب عنس وميفعة عنس (اناث) ومركز الشهيد الزبيري بمدينة معبر مديرية جهران ويضم طلاب وطالبات مديريات جهران والمنار وضوران والحداء (ذكور-اناث).



كما تتضمن المراكز المقرة للامتحانات التكميلي مركز النصر في الثلوث بمديرية عتمة ويضم طﻻب وطالبات مديريتي عتمة وجبل الشرق (ذكور-اناث) ومركز عمار بن ياسر في الثلوث بمديرية وصاب السافل ويضم طلاب وطالبات مديريتي وصاب العالي ووصاب السافل.

سبـأ [29/سبتمبر/2018]سبـأ