محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة إمكانية تمويل عدد من المشاريع بجامعة إب إب - سبأ :

ناقش نائب رئيس جامعة إب لشؤون الطلبة الدكتور محمد النزيلي مع مدير فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية المهندس محسن الصبري، إمكانية تمويل عدد من المشاريع والبرامج الخاصة بتوصيف التخصصات بالجامعة.



وفي الاجتماع الذي حضره عميد كلية التربية الدكتور أكرم عطران، استعرض عميد مركز التطوير وضمان الجودة الدكتور نعمان فيروز، الخطوط العريضة لخطة تحسين أداء الجامعة للعام الحالي أبرزها توصيف برامج البكالوريوس في كافة الكليات والبالغ عددها 50 برنامجا أكاديميا.



وأكد الاجتماع على سرعة إعداد المشروع مع موازنته وفقا لمعايير ونماذج إعداد المشاريع المتعارف عليها خلال عشرة أيام.



وفي الاجتماع أشار مدير الصندوق الاجتماعي استعداد الصندوق مبدئيا التعاون في تمويل المشروع وفقا لخطة الصندوق بما يسهم في تجويد مخرجات التعليم الجامعي بمختلف التخصصات بعد إعداد خطة المشروع لدراسته وبحث سبل تمويله.



وأشاد بالجهود المبذولة لتحسين البرامج الأكاديمية بغية تجويد المخرجات بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل.

سبـأ [29/سبتمبر/2018]سبـأ