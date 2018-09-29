محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يلتقي رئيسة بعثة أطباء بلا حدود الإسبانية صنعاء - سبأ :

ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم مع رئيسة بعثة أطباء بلا حدود الإسبانية في اليمن كارلون دوكارج، علاقات التعاون وسير الأنشطة الإنسانية للمنظمة في بلادنا خلال في هذه الفترة .



وتناول اللقاء الذي حضره وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة والمياه والبيئة المهندس نبيل عبد الله الوزير والصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، الدور الإنساني المشهود الذي تقوم به البعثة الإسبانية في المساهمة بالتخفيف عن الشعب اليمني عبر تقديمها الخدمات الطبية والعلاجية في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية والمناطق المستهدفة في صعدة وحجة وعبس والحديدة وأمانة العاصمة وكذلك المشاركة في مكافحة الكوليرا.



وتطرق اللقاء إلى التحديات الصحية التي تواجهها محافظة الحديدة بسبب تصعيد العدوان السعودي الإماراتي في الساحل الغربي وأهمية حضور أطباء بلا حدود الإسبانية وغيرها المنظمات الإنسانية في المحافظة للحد من معاناة المواطنين فيها بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم في ظل الظرف العصيب الذي خلقه العدوان والحصار .



وأشاد رئيس الوزراء بالدور الكبير الذي تقوم به أطباء بلا حدود الإسبانية ونظيرتها الأوروبية العاملة حاليا في إسناد الشعب اليمني في مأساته الإنسانية الكبيرة.



وأشار إلى الاحتياجات الإنسانية المتنامية للشعب اليمني في هذه الظرف الإنساني الذي يمر به وما يتطلبه ذلك من تكثيف وزيادة للنشاط والبرامج الإنسانية في مختلف المجالات وفي المجال الصحي بشكل خاص .. معربا عن الترحيب بكافة المنظمات الإنسانية التي تقوم بدور حيوي في الحد من معاناة اليمنيين.



وطالب الدكتور بن حبتور المنظمة بفتح فرع لها في الحديدة في ظل ما تتعرض له من عدوان والتنسيق مع وزير الصحة العامة لتحديد الاحتياجات .. منوها إلى المسؤولية الأخلاقية الواقعة على عاتق المنظمات الإنسانية في نقل حقيقة ما يتعرض له الشعب اليمني من انتهاكات جسيمة تتعارض مع القانون الإنساني الدولية.



وأكد حرص حكومة الإنقاذ على تعزيز كافة المقومات اللازمة لاستقرار وتوسع النشاط الإنساني ومعالجة أية إشكاليات قد تعترض سير نشاط المنظمات.



بدورها استعرضت دوكارج ، المهام الصحية التي تقوم بها المنظمة في مناطق تواجدها ودعمها لأقسام الطوارئ والنساء ومواجهة سوء التغذية.



وأوضحت أن الاحتياجات كبيرة وخاصة في عبس التي تشهد ازدياد كبير ومستمر بسبب النزوح المتواصل إليها .. مشيرة إلى إلى سعي المنظمة لتعزيز خدماتها والعمل على توسعة مساحة مستشفى عبس وزيادة العملين فيه بما يواكب الزيادة في عدد المستفيدين منه وخاصة النساء إلى جانب الاستجابة الطارئة لمكافحة الكوليرا في الحديدة وتوفير مستلزمات طبية لعدد من المستشفيات .



وأكدت دوكارج، أن استمرار تسهيل الوصول للمناطق المحتاجة سيعزز من حجم الدعم الإنساني والبرامج الصحية للمنظمة في خدمة اليمنيين ..معربة عن تقديرها لتعاون حكومة الإنقاذ وجهودها المتواصلة لتهيئة العوامل اللازمة لنشاط منظمتها وخاصة المجال الأمني.



حضر اللقاء مساعد رئيس بعثة أطباء بلا حدود الإسبانية مروان طاهر .

سبـأ [29/سبتمبر/2018]سبـأ