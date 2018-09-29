محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع برئاسة مقبولي يناقش أوضاع المحافظات وتفعيل المجتمعات المحلية في مواجهة العدوان صنعاء - سبأ :

عقد بصنعاء اليوم اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء - وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، وحضور وزراء الإدارة المحلية والداخلية والتربية والتعليم وامين العاصمة ومحافظي المحافظات .





كرس الاجتماع لمناقشة معالجة أوضاع المحافظات وتفعيل المجتمعات المحلية في مواجهة العدوان وتنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن تعزيز دور السلطة المحلية وتنمية إيرادات السلطة المحلية.





كما تطرق الاجتماع إلى تعويض النقص المتراكم في الإيرادات من خلال معالجات أقتصادية مدروسة لاتحمل المجتمع أي أعباء ، والتحرك الفعال في مواجهة حرب العدو الاقتصادية وتنمية إمكانات السلطة المحلية في الإدارة ومكافحة الفساد وإمكانيات فتح الباب الرابع وإعداد خطط التنمية للعام ٢٠١٩.

سبـأ [29/سبتمبر/2018]سبـأ