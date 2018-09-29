إطلاق صاروخي زلزال1 على تجمعات الغزاة والمرتزقة بعسير [29/سبتمبر/2018] عسير - سبأ:

أطلقت القوة الصاروخية في الجيش واللجان الشعبية اليوم صاروخي زلزال1 على تجمعات الغزاة والمرتزقة غرب مجازة بقطاع عسير.



وأوضح مصدر عسكري بعسير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية استهدفت تجمعات الغزاة والمرتزقة غرب مجازة بصاروخي نوع زلزال1 ما أدى إلى مقتل وجرح العديد منهم.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل ام بي سي، محققة إصابات مباشرة في صفوف المرتزقة.

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