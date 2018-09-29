الإعدام لثلاثة مدانين بالتخابر مع دولة العدوان السعودية [29/سبتمبر/2018] صنعاء - سبأ:



ادانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، ثلاثة متهمين بجرائم التخابر مع دولة أجنبية وإعانة العدو.



وقضت المحكمة في الجلسة المخصصة للنطق بالاحكام برئاسة رئيس المحكمة القاضي عبده راجح ، بإدانة عقبة جمال عبدالله ناصر ,وعلي صالح عبدالرب أحمد العبيدي، ومراد حسين صالح العبيدي بالتهم المنسبوبة اليهم في قرارات أتهام النيابة ومعاقبتهم بالإعدام تعزيراً ومصادرة المضبوطات المتعلقة بقضاياهم .



وعقب النطق قيدت المحكمة طلب المدانيين استئناف الأحكام الصادرة وفقاً للقانون.



وكانت النيابة وجهت للمدان الاول سعيه لدى دولة العدوان السعودية وهي في حالة حرب وعدوان على الجمهورية اليمنية إلى إستقطاب أربعين شخصا وأرسالهم إلى مأرب للإلتحاق بقوات تحالف العدوان السعودي ومرتزقتهم للقتال ضد الجيش واللجان الشعبية بقصد إضعاف قوة الدفاع عن البلاد.



وبينت النيابة ان المدانين الثاني والثالث سعيا لدى دولة العدوان السعودية وهي في حالة حرب وعدوان على الجمهورية اليمنية وأفشيا معلومات عسكرية بهدف قصفها والأضرار بمركز الجمهورية السياسي والحربي والإضرار بقوة الدفاع عن البلاد.

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