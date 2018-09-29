محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ناشطون يمنيون وأمريكيون يطالبوا الأمم المتحدة بإيقاف الحرب على اليمن نيويورك-سبأ:

طالب ناشطون يمنيون وأمريكيون، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإيقاف العدوان بقيادة السعودية على اليمن.



ودعا الناشطون في وقفة احتجاجية، نظمت أمام مقر الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في نيويورك، الأمم المتحدة بتحمل المسؤولية إزاء جرائم العدوان التي تُرتكب يوميا بحق أبناء الشعب اليمني وانتهاكات حقوق الإنسان في كافة المحافظات اليمنية.



ورفع الناشطون في الوقفة التي تزامنت مع انعقاد الدورة السنوية الـ 73 لهيئة لأمم المتحدة لافتات نددت بجرائم التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.



ورددوا هتافات مناهضة لتحالف العدوان .. داعية إلى تحييد المدنيين وإيقاف الضربات الجوية التي تستهدف الشعب اليمني .



يذكر أن تقرير مجلس خبراء حقوق الإنسان الصادر مؤخرا إتهم التحالف بقيادة السعودية بارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان قد تصل إلى جرائم حرب في اليمن.

سبأ [29/سبتمبر/2018]سبأ