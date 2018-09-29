محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قافلة مالية من مديرية الشعر بإب للمرابطين في جبهة الساحل إب-سبأ:

قدم أبناء عزلة بني مقنع بمديرية الشعر محافظة إب قافلة مالية دعما للجيش واللجان المرابطين في جبهة الساحل الغربي .



وأكد وكيل المحافظة راكان النقيب استمرار أبناء إب في تقديم قوافل العطاء بالمال والرجال لمواجهة قوى العدوان وإفشال مخططاته .. مثمنا عطاءآت أبناء إب بصورة عامة ومديرية الشعر وما يقدمونه من دعم ومساندة للمرابطين في جبهات الكرامة.



وألقيت كلمات عن مشائخ ووجهاء مديرية الشعر أشارت إلى أن هذه القافلة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة حيث سيتبعها قوافل مالية وعينة .



وبين أن دعم ومؤزرة أبطال الجيش واللجان الشعبية ليس بغريب على أبناء مديرية الشعر وكافة أبناء إب في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره وسيادته واستقلاله.

سبأ [29/سبتمبر/2018]سبأ