محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل محافظة صنعاء جمعان يطلع على العملية التعليمية ببيت نعم بهمدان صنعاء- سبأ :

اطلع وكيل محافظة صنعاء يحيي محسن جمعان اليوم على العملية التعليمية بمدرسة الفجر ببيت نعم بمديرية همدان ومستوى انضباط الكادر التعليمي .



واستمع جمعان من إدارة المدرسة إلى شرح حول الصعوبات التي تواجه المدرسة خاصة احتياجها لبناء سور للحفاظ عليها وممتلكاتها وغيرها من الصعوبات .



وأكد جمعان حرص قيادة المحافظة على استمرار العملية و تذليل الصعاب التي تواجه المدرسة خاصة ما يتعلق ببناء السور .. مثمنا جهود الكادر التعليمي على أداء رسالة التعليم رغم كل الظروف التي تمر بها البلاد.



وشدد على ضرورة تعاون المواطنين وملاك الأراضي ومجلس الآباء والأعيان وتغليب المصلحة العامة بما يكفل تسوير المدرسة والحفاظ على ممتلكاتها.

سبأ [29/سبتمبر/2018]سبأ