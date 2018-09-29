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آخر تحديث: السبت، 29 - سبتمبر - 2018 الساعة 07:00:13م
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روسيا تحذر الكيان الصهيوني من مغبة استهداف الأراضي اللبنانية
[29/سبتمبر/2018]
نيويورك – سبأ :

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الكيان الصهيوني من مغبة استهداف الأراضي اللبنانية.. واصفاً التهديدات الاسرائيلية بشن ضربة عسكرية على مطار بيروت بأنها ستكون "خرقاً فظاً" للقانون الدولي.


ورداً على سؤال صحفي حول مدى جدية التهديد الإسرائيلي بضرب مطار بيروت قال لافروف خلال مؤتمر صحفي في نيويورك ان "ذلك سيمثل انتهاكاً فظاً للقانون الدولي، ونحن نعبر عن رفضنا القاطع لمثل هذه الخطوة".

وأضاف "نحذر من أي انتهاكات لقرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك خرق الأجواء اللبنانية (من قبل جيش الكيان الصهيوني) الذي يعد بحد ذات انتهاكاً أيضاً".

ويأتي ذلك بعدما نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي امس تنبيها للمسافرين عبر مطار بيروت الدولي، إلى وجود موقع قريب من المطار ادعى أنه لـ"حزب الله ويستخدمه لتطوير الصواريخ".

سبأ
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