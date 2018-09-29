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آخر تحديث: السبت، 29 - سبتمبر - 2018 الساعة 07:00:13م
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  محلي
ندوة بمحافظة إب عن تضمين قضايا النساء في وسائل الإعلام اليمنية
[29/سبتمبر/2018]
إب-سبأ:

عقد بمحافظة إب اليوم ندوة خاصة برفع الوعي لدي القادة الإعلاميين وأعضاء المجالس المحلية عن تضمين قضايا النساء في وسائل الإعلام اليمنية المختلفة نظمها مركز أبحاث ودراسات النوع الاجتماعي والتنمية بجامعة صنعاء بالتعاون مع منظمة جي إي زد .


وفي الندوة شارك فيها 50 مشاركا ومشاركة من مختلف الوسائل الاعلامية المحلية الرسمية وغير الرسمية والمجالس المحلية والإعلاميين والناشطين والمجتمع المدني وطلاب وطالبات كلية الإعلام أكد وكيل المحافظة الدكتور علي الزنم أهمية تنظيم مثل هذه الندوات التوعوية بقضايا النساء والنوع الاجتماعي لتحفيز وتشجيع المرأة للمشاركة في كافة المناحي والمجالات التنموية والخدمية وكذا في الجانب الإعلامي .

وأشار إلى أن مثل هذه الندوات وورش العمل والدورات التدريبية التي تم تنفيذها سابقا في المحافظة في هذا الإطار تسهم في خلق وعي مجتمعي بأهمية تضمين قضايا المرأة في المجال الاعلامي وتعزيز قدراتها ومهاراتها في هذه الجوانب الهامة للنهوض بواقع المرأة وتطوير دورها وضمان حقوقها .

فيما أشار ممثل جي إي زد علي العمودي أنه سيتم خلال الندوة استعراض ومناقشة نتائج الدراسة المسحية التي نفذها مركز أبحاث ودراسات النوع الاجتماعي والتنمية بجامعة صنعاء على القائمين بالاتصال في أمانة العاصمة ومحافظتي إب وحجة خلال العام الجاري .

وبين أنه تم خلال المرحلة الماضية تدريب بالاتصال علي كيفية تناول قضايا النساء في الوسائل الإعلامية.. لافتا إلى أن نتائج المسح الميداني والورش والدورات التي عقدت واللاحقة سيكون لها الاثر الايجابي في تغيير واقع المرأة وتحسين أداءها لخدمة المجتمع .

وتضمنت الورقة المقدمة من استاذ القانون الدولي الخاص بجامعة صنعاء الدكتورة مريم الجوفي محاور أساسية شملت النوع الاجتماعي في المؤسسات الإعلامية والمعوقات وسياسة التضمين داخل هذه المؤسسات ومعوقات وصول النساء إلى القيادات الإعلامية وأهمية التوعية ودورها في ابراز الحقوق وثقافة النوع الاجتماعي.

وخرجت الندوة بالعديد من التوصيات والتصورات لتطوير واقع المرأة والنهوض بوضعها .

سبأ
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