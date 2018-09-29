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مناقشة خطط الحشد والتعبئة بمديرية مغرب عنس بذمار
[29/سبتمبر/2018]
ذمار-سبأ:

ناقش اجتماع عقد اليوم بمديرية مغرب عنس بمحافظة ذمار برئاسة وكيل المحافظة محسن علي هارون الجوانب المتصلة بإنجاح خطط الحشد والتعبئة العامة ورفد الجبهات.


وفي الاجتماع الذي حضره مدير المديرية عبد الكريم الصارم وأمين محلي المديرية عبد الولي العفيري وأعضاء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي والشخصيات الاجتماعية .. أكد الوكيل هارون أهمية تضافر الجهود لتعزيز الصمود والحفاظ على الانتصارات التي تحققت في مختلف مواقع البطولة والكرامة.

وأشاد بتضحيات أبناء مغرب عنس ودورهم في رفد الجبهات منذ بدء العدوان.. حاثا أعضاء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي والشخصيات الاجتماعية إلى الإسهام الفاعل في إنجاح خطط الحشد والتعبئة.

ولفت إلى المخططات التدميرية التي ينفذها العدوان بهدف تمزيق النسيج الاجتماعي والدور المعول على أبناء المديرية في تعزيز وحدة الصف والأمن والاستقرار والسكينة العامة.

وشدد الوكيل هارون على أهمية تفاعل جهود مختلف المكونات الاجتماعية بالمديرية لإنجاح خطط الحشد والتعبئة وتعزيز عوامل الصمود ورفد الجبهات بالرجال والمال وقوافل الدعم لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

سبأ
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