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آخر تحديث: السبت، 29 - سبتمبر - 2018 الساعة 07:00:13م
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  رياضة
فريق براعم مديرية عمران يحرز كأس أعياد الثورة اليمنية بعمران
[29/سبتمبر/2018]
عمران-سبأ:

أحرز فريق براعم مديرية عمران لكرة القدم اليوم كأس أعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر إثر تغلبه على فريق اتحاد البون بمديرية جبل يزيد بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب السلام ونظمها اتحاد الإعلام الرياضي بمكتب الشباب والرياضة بالمحافظة.


وفي حفل التكريم أشار مدير مكتب الشباب والرياضة بعمران مبارك الشاوش إلى أهمية دعم مثل هذه الأنشطة الرياضية لتنمية قدرات ومهارات الشباب في مختلف الأنشطة والألعاب.

ولفت إلی أن هذا النشاط الرياضي يجسد إحدى صور الصمود في مواجهة العدوان وترسيخ قيم ومبادئ الثورة السبتمبرية التي أسقطت الهيمنة الخارجية على اليمن.

وفي ختام المباراة تم تكريم فريق براعم مديرية عمران بكأس أعياد الثورة اليمنية والميداليات الذهبية وكأس الوصيف لاتحاد البون والميداليات الفضية وتكريم الراعي الرسمي للمباراة نائب مدير مصنع اسمنت عمران محمد محسن الصريمي.

حضر المباراة مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية عمران منصور البركي ومدير الأنشطة بمكتب التربية علي المأخذي ورئيس نادي إتحاد البون محمد مرفق.

سبأ
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