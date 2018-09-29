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آخر تحديث: السبت، 29 - سبتمبر - 2018 الساعة 07:00:13م
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صلح قبلي ينهي قضية قتل بمديرية الرجم بالمحويت
[29/سبتمبر/2018]
المحويت-سبأ:

أنهى صلح قبلي بمحافظة المحويت اليوم قضية قتل دامت ثمانية أعوام بين أسرتين من آل عاطف في مديرية الرجم.


وفي موقف الصلح القبلي الذي تقدمه محافظ المحويت فيصل أحمد حيدر ووكيل المحافظة حسين عركاض ومدير أمن المحافظة العميد محمد الحمزي ومدير المديرية علي المرجلة .. أعلنت أسرة المجني عليه محمد حسن عاطف العفو عن أسرة الجاني محمد صالح عاطف لوجه الله والتنازل عن القضية وإغلاق ملفها.

وحث محافظ المحويت علی توحيد الصف الداخلي وحل الخلافات .. مؤكدا أن موقف العفو يجسد القيم الإنسانية والأخلاق اليمنية الأصيلة.

ودعا إلی تعزيز روابط وقيم التسامح خاصة في ظل العدوان الذي يتعرض له اليمن ما يتطلب من الجميع تضافر الجهود لمواجهة العدوان والتصدي لمخططاته.

فيما عبرت أسرة الجاني محمد صالح عاطف عن الشكر والتقدير للجهود الإنسانية التي قادها محافظ المحويت وكل من ساهم معه في حل وإنهاء القضية وإرساء قيم التسامح وتعزيز روابط الإخاء.

سبأ
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