محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد مواقع البيع المباشر لشركة مطاحن وصوامع الغلال بأمانة العاصمة صنعاء-سبأ:

اطلع وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية منذر الشرجبي اليوم على مواقع البيع المباشر للشركة اليمنية لمطاحن وصوامع الغلال لمادة الدقيق للمستهلك.



وأوضح الوكيل الشرجبي أنه تم الإشراف على البيع المباشر في نقاط البيع بمديريات بني الحارث وشعوب والثورة.



وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار الاتفاق الموقع بين الوزارة والشركة بهدف التخفيف من معاناة المواطنين وتسهيل حصولهم على مادة الدقيق بسعر مناسب.



وثمن الوكيل الشرجبي التزام الشركة بالاتفاق للبيع المباشر للدقيق في أمانة العاصمة وعدن والحديدة على أن يشمل بقية المحافظات.



سبأ [29/سبتمبر/2018]سبأ