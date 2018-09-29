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تفقد سير امتحانات الدفعة الـ23 بالمعهد العالي للقضاء
[29/سبتمبر/2018]
صنعاء-سبأ:



تفقد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل ووزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي يحي العنسي, اليوم سير الامتحانات لقبول الدفعة الـ 23 بالمعهد العالي للقضاء.




وأشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى بمستوى التجهيز من قبل عمادة المعهد لتسيير امتحانات القبول بصورة إيجابية .. مؤكدا أهمية دور المعهد في رفد المحاكم بالقضاة بما يعزز من العدالة لدى المواطنين المتقاضين في المحاكم.

من جانبه أشار وزير العدل إلى أن امتحانات قبول الدفعة الـ 23 بالمعهد العالي للقضاء من منتسبي أجهزة السلطة القضائية، تسير وفقا للخطة المعدة لها من قبل عمادة المعهد.

وأكد أهمية رفد محاكم الجمهورية بالقضاة المتمكنين بما يخدم العدالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.

ولفت إلى أن إجراء الامتحانات بالمعهد العالي للقضاء صورة من صور الصمود في مواجهة العدوان .

بدوره أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي أهمية زيادة عدد القضاة المؤهلين تأهيلا عاليا لتغطية الاحتياج في المحاكم من خلال الطلاب الملتحقين بالمعهد الذين يعول عليهم الاضطلاع بواجبهم في خدمة المجتمع مستقبلا.

من جهته أوضح عميد المعهد العالي للقضاء القاضي عبدالملك الجنداري أن المعهد استوفى إجراءات القيد والتسجيل والفحص لقبول الطلبات الخاصة بالمتقدمين للدراسة بالمعهد لعدد 271 طالبا .. معبرا عن أمله في أن تمثل هذه الدفعة إضافة نوعية لخدمة العدل والعدالة.

كما تم خلال الزيارة الاطلاع على سير الأعمال بالمطبعة القضائية.

رافقهم خلال الزيارة نائب عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور يحيى الخزان ورئيس قسم الدراسات العليا القاضي أكرم الرقيحي ورئيس لجنة القيد والتسجيل الدكتور عبدالملك عيسى.

سبأ
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