محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء دورة خاصة بتنمية القدرات في إستخدام الحاسب الآلي بصعدة صعدة -سبأ:

بدأت بصعدة اليوم دورة تدريبية خاصة بتنمية المهارات والقدرات في إستخدام الحاسب الآلي في معمل 22 مايو للحاسوب.



تهدف الدورة التي تستمر شهر بتمويل الإدارة العامة لصندوق تنمية المهارات وإشراف مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بالتعاون مع مركز المعلومات والإحصاء، إكساب 40 مشاركة من الأسر المتضررة والنازحة وأسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة، معارف حول كيفية التعامل مع الحاسب الآلي وأنظمته والقدرة على استخدامه في إعداد الوسائل والبحوث المختلفة.



وفي الافتتاح أشار أمين عام محلي محافظة صعدة محمد العماد إلى أهمية الدورة في تعريف المشاركات الحاسب الآلي خاصة مع التطور التكنولوجيا المعاصر، حيث أصبح تعليم الحاسوب ضرورة في العصر الحديث.



ولفت إلى أهمية محو أمية الحاسوب في ظل الثورة التكنولوجية الحديثة وتعميمه على المكاتب والمؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات .



وثمن العماد الجهود التي يبذلها المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات الدكتور عبدالعزيز الحاج في دعم مختلف الدورات التدريبية في مجال تعليم الحاسوب .. مؤكد دعم قيادة المحافظة للأنشطة التي تنفذها إدارة المعلومات في مجال الحاسوب وغيرها من الأنشطة المختلفة.

سبأ [29/سبتمبر/2018]سبأ