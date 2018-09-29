محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير النقل صنعاء-سبأ:

التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزير النقل زكريا الشامي.



جرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل بالوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها وخططها للفترة القادمة في ظل الاستهداف الممنهج للمطارات والموانئ من قبل تحالف العدوان.



وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بتحسين مستوى الأداء وتنمية الإيرادات والصعوبات التي تواجه سير العمل والسبل الكفيلة بتجاوزها.



وفي اللقاء أشاد الرئيس المشاط بدور قيادة وكوادر وزارة النقل والهيئات التابعة لها وما يقومون به من جهود لتحسين مستوى الأداء في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.



وأكد على أهمية بذل المزيد من الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للتغلب على التحديات الراهنة.

سبأ [29/سبتمبر/2018]سبأ