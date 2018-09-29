محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس حقوق الإنسان يمدد التحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في اليمن جنيف – سبأ :



قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة امس تمديد فترة التحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في اليمن بموافقة 21 صوتاً مقابل رفض ثمانية .



وذكرت وسائل الاعلام ان الدول المؤيدة للقرار بما فيها كندا وأعضاء الاتحاد الأوروبي رأوا أن مجموعة الخبراء التي كلفها المجلس بالمهمة العام الماضي لا يزال أمامها عمل يتعين إنجازه في اليمن.



وكان الخبراء قد اكدوا في تقرير الشهر الماضي إن الضربات الجوية التي شنها تحالف الحرب على اليمن بقيادة السعودية سببت خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين يصل بعضها إلى حد جرائم الحرب.



وجاء في تقرير الخبراء والذي حمل التحالف المسئولية عن معظم الضحايا المدنيين في اليمن إن أكثر من 10 آلاف شخص قتلوا في الحرب وأن 8.4 مليون باتوا على شفا المجاعة.



وأكد التقرير الاممي بانه ”في السنوات الثلاث الماضية أصابت الضربات الجوية مناطق سكنية وأسواقاً وجنازات وحفلات زفاف ومنشآت احتجاز وقوارب مدنية بل ومنشآت طبية“.











سبأ [29/سبتمبر/2018]سبأ