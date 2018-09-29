محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة احتجاجية بالجعفرية بريمة تنديدا بجرائم العدوان ريمة-سبأ:

نظم ابناء مديرية الجعفرية بمحافظة ريمة اليوم وقفة احتجاجية للتنديد بجرائم العدوان الأمريكي السعودي وحصاره الجائر.



وفي الوقفة التي شارك فيها عدد من القيادات المحلية والتنفيذية والمجتمعية بالمديرية اكد المشاركون استمرار رفد الجبهات بالمال والرجال لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



وأشاد البيان الصادرعن الوقفة بالانجازات التي حققها الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في التصدي للغزاة والمحتلين ومرتزقتهم.



وأكد البيان أن لا خيار لأبناء اليمن إزاء استمرار العدوان والحصار وما يرتكبه من جرائم بحق ابناء الشعب اليمني إلا الصمود والثبات ورفد كافة الجبهات بقوافل العطاء دعما وإسنادا للجيش واللجان الشعبية في ميادين البطولة والكرامة لاسيما جبهات الساحل الغربي.



وحمل البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية كامل المسؤولية إزاء ما يمر به الشعب اليمني من عدوان وحصار وحرب اقتصادية زادت من معاناتهم وأدت الى تفاقم اوضاعهم المعيشية بمختلف جوانب الحياة.



ودعا البيان المجتمع الدولي الضغط علي دول تحالف العدوان بإيقاف جرائمهم الوحشية بحق ابناء اليمن وفك الحصار ورفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي والمنافذ والموانئ ودخول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية



وشدد البيان على ضرورة تعزيز التلاحم والاصطفاف وتماسك الجبهة الداخلية بين ابناء اليمن للوقوف بحزم امام كل الممارسات التي ينتهجها العدوان خلال ما يقارب أربعة اعوام.

سبأ [29/سبتمبر/2018]سبأ