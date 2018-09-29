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آخر تحديث: السبت، 29 - سبتمبر - 2018 الساعة 05:29:27م
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إرتفاع عدد المهاجرين الوافدين إلى دول الاتحاد الأوروبي العام 2018م
[29/سبتمبر/2018]
برلين – سبأ :

أظهر تقرير صحفي نشر في المانيا اليوم ارتفاع عدد المهاجرين الوافدين إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري 2018م مقارنة مع العام الماضي .


وذكرت صحيفة (فيلت أم زونتاغ) الألمانية ان عدد الأتراك الفارين إلى أوروبا يشكل 45 بالمائة من المهاجرين.

وقالت الصحيفة استناداً إلى تقرير داخلي للمفوضية الأوروبية، انه تم تسجيل وصول 38687 مهاجراً من تركيا إلى أوروبا خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير حتى منتصف أيلول/ سبتمبر الجاري، بزيادة قدرها 43 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2017م.

وبحسب البيانات، فإن 36423 فردا من هؤلاء فروا من تركيا إلى اليونان، وسلك 12147 مهاجراً منهم الطرق البرية.

واوضحت ان 1965 آخرين فروا من تركيا إلى إيطاليا و239 إلى بلغاريا و71 إلى قبرص.

ووفقاً للتقرير، فإن 4500 فرد، أو 45 بالمائة من الأفراد الذين وصلوا من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي عبر الطرق البرية، يحملون الجنسية التركية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اتفق مع تركيا عام 2016م على تشديد أنقرة للرقابة على حدود البلاد، على أن تحصل في المقابل على ثلاثة مليارات يورو من الاتحاد لدعم اللاجئين الذين تستضيفهم تركيا.

سبأ
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