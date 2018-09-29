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إجتماع برئاسة وزير المياه والبيئة لاستعراض الأنشطة المنجزة للحد من الكوليرا
[29/سبتمبر/2018]
صنعاء-سبأ:

ناقش اجتماع موسع اليوم بصنعاء برئاسة وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير، ضم عدد من خبراء المياه والإصحاح البيئي باليونيسيف التقرير الأسبوعي لغرفة عمليات طوارئ وزارة المياه عن مستوى الإنجاز والأنشطة المنفذة في مجال الحد من الكوليرا.


وتضمن التقرير الأعمال المنجزة من قبل الهيئة العامة للموارد المائية خلال الأسبوع المنصرم بشأن مراقبة جودة المياه في المنشآت المائية بأمانة العاصمة ومحافظة الحديدة.

وبحسب التقرير فقد تمكنت الفرق الميدانية التابعة للموارد المائية من مراقبة جودة المياه في 485 وايت و209 محطات مياه الكوثر و423 خزانات السبيل و160 بئر .

وشمل التقرير الأسبوعي ملخصا لتدخلات وأنشطة فرق الاستجابة السريعة لمكافحة الوباء ومستوى استهداف الحالات المصابة وإجمالي عدد الحالات والمنازل التي تم استهدافها وكذا عدد أقراص التعقيم و حقائب النظافة الموزعة، وإجمالي المنازل والوايتات والآبار التي تم كلورتها .

كما استعرض الاجتماع تقرير الاستجابة الوقائية بناء على معدل هطول الأمطار خلال الفترة من 10-19 سبتمبر الجاري في 100 مديرية ومدى استجابة الفرق الميدانية وتحركها إلى تلك المديريات للقيام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتدخلات المطلوبة لمنع ظهور أو تفشي الوباء الذي قد ينجم نتيجة ما تجرفه السيول من منطقة لأخرى.

وأشار تقرير الاستجابة الوقائية بهذا الخصوص إلى أن وزارة المياه والبيئة عززت تلك المديريات بفرق الاستجابة السريعة وبإجمالي ألف و64 فريق .

واستعرض الاجتماع مصفوفة تقرير الاستجابة لقطاع المياه والإصحاح البيئي متضمنا أكثر من خمس محافظات وكذا أكثر من عشر مديريات متأثرة بالكوليرا خلال الأسبوعين الماضيين ونسبة الإستهداف التي تمت للحالات المؤكدة والمشتبهة، بالإضافة الى التدخلات الجارية في مجال المياه والصرف الصحي والتي تم تحديدها وإقرارها في الإجتماعات السابقة بناء على ما تضمنته التقارير الميدانية المرفوعة من قبل فرق الإستجابة .

كما ناقش الاجتماع التقرير الأسبوعي لتصحيح الإجراءات والذي ركز على المؤشرات والنتائج الميدانية بشأن نسبة الحماية المتوفرة لمياه الشرب والصرف الصحي ونوعية التدخلات المطلوبة لضمان عدم انتشار الوباء.

وخلال الاجتماع وجه وزير المياه والبيئة الهيئة العامة لحماية البيئة بسرعة استكمال الدراسات الميدانية بشأن الحملات البيئية التي سيتم تنفيذها في عدد من المديريات التي تشهد ارتفاع في نسبة انتشار الوباء وبحسب ما تم إقراره في الاجتماعات السابقه .

كما وجه المهندس الوزير الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف ووحدة المدن الحضرية بإجراء التدخلات السريعة لمعالجة التصريف الصحي في المديريات التي شهدت ارتفاع في عدد الحالات المصابة بالكوليرا خلال الأسبوع الماضي .

وأشاد بالجهود الميدانية المبذولة من قبل فرق الاستجابة السريعة وكذا جهود غرفة العمليات المواكبة للأعمال المنجزة ميدانيا .

حضر الاجتماع نائب وزير المياه والبيئة عبدالله الهادي ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة ومدراء عموم الوحدات التابعه للوزارة.

سبأ
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