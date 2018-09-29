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تدشين حملة إزالة المخالفات ونقل البسطات بذمار
[29/سبتمبر/2018]
ذمار-سبأ:

دشن وكيل محافظة ذمار محسن علي هارون اليوم، حملة رفع البسطات وتنظيم الباعة المتجولين وإزالة المخالفات، والتي ينفذها مكتب الأشغال وصندوق النظافة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.



وفي التدشين أكد الوكيل هارون أهمية إزالة كافة المخالفات ونقل البسطات للحد من الاختناقات المرورية، مشيرا إلى ان السلطة المحلية عملت على إيجاد أسواق بديلة ثابتة تضمن عدم تأثر الباعة المتجولين .



ولفت إلى أهمية التنسيق والتعاون مع الأجهزة الامنية لإزالة المخالفات والإستحداثات التي طالت الشوارع والأرصفة .



من جانبه أكد مدير مكتب الأشغال العامة المهندس هيصمي الهيصمي أن الحملة تستهدف جميع الشوارع الواقع عليها مخالفات .



واوضح ان نقل البسطات من شارع رداع وشوراع وسط المدينة تتم إلى الاسواق البديلة كخطوة اولى فيما بقية الشوراع سيتم بعد ان يتم تجهيز المواقع البديلة .



بدوره اشار مدير عام صندوق النظافة والتحسين محمد شرف عباد، إلى اهمية إزالة المخالفات والحد من العشوائيات وبما يسهم في تحسين المظهر الجمالي للمدينة وجهود اعمال النظافة .



حضر التدشين نائب مدير امن المحافظة العميد عبدالمجيد القوسي ومدير شرطة المرور العميد صالح الدحامي ومدير مكتب النقل حيدر سودان وقائد شرطة النجدة العقيد عصام الغيلي ونائب مدير مكتب الاشغال المهندس محمد المنقذي ونائب مدير مكتب الصناعة محمد الاكوع ومستشارة المحافظ سميرة القانون وعدد من القيادات.

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