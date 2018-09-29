محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة مسلحة لابناء منطقة السويق بمديرية التحيتا محافظة الحديدة الحديدة-سبأ:

نظم ابناء منطقة السويق بمديرية التحيتا محافظة الحديدة اليوم وقفة مسلحة تنديدا بجرائم العدوان.



وأعلن المشاركون في الوقفة النفير العام ورفد جبهة الساحل الغربي بالمال والرجال للتصدي لقوى الغزو والاحتلال و مرتزقتهم ودحرهم من الساحل الغربي وتطهير الارض من دنسهم.



وأكدوا في الوقفة التي سيرو خلالها قافلة دعم للمرابطين بالساحل الغربي استمرارهم في رفد جبهة الساحل الغربي بالمال والرجال والعتاد حتى تحرير أرض تهامة من دنس الغزاة والمحتلين وان يجعلوا من رمال الساحل الغربي وبحرها مهلكة ونكال كل من تسول نفسه احتلال أي شبر من أرض تهامة والساحل الغربي .

سبأ [29/سبتمبر/2018]سبأ