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مناقشة آلية تنفيذ مشروع حماية المهاجرين الأجانب بذمار
[29/سبتمبر/2018]
ذمار-سبأ:

ناقش وكيلا محافظة ذمار محمود الجبين ومحمد عبدالرزاق اليوم مع فريق المجلس الدنماركي لمساندة اللاجئين، آلية تنفيذ مشروع حماية المهاجرين الأجانب في المحافظة.


وفي الاجتماع أشار الوكيلان الجبين وعبدالرزاق إلى أهمية المشروع لتقديم المساعدات الإنسانية والإيوائية الطارئة للمهاجرين الأجانب وخاصة المهاجرين الأفارقة.

وأكدا استعداد السلطة المحلية تذليل الصعوبات أمام المجلس الدنماركي لتنفيذ مشاريعه بما يسهم في مساعدة المهاجرين وتحسين ظروفهم المعيشية في المحافظة.

فيما أبدى مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية المهندس منير المروني استعداد الهيئة التعاون مع المجلس الدنماركي في تنفيذ المشروع وأنشطته المختلفة.

وبين أن الهيئة كلفت فرقها الميدانية لإجراء مسح ميداني شامل لجميع المهاجرين في عموم المديريات وتوفير إحصاءات دقيقة للاجئين الأجانب المتواجدين بالمحافظة بما يسهل الوصول إليهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

بدوره استعرض ممثل المجلس الدنماركي لمساندة اللاجئين علي شعيب، المشاريع التي يعتزم المجلس تنفيذها بالمحافظة خلال الفترة القادمة وأهمها مشروع حماية المهاجرين ومشاريع خدمية أخرى.

وأوضح أن المشروع يهدف لتحسين الحقوق الأساسية للمهاجرين الأجانب في مختلف المجالات .. مشيرا إلى أن المجلس يسعى لمساعدة المجتمع المضيف للمهاجرين من خلال تبني دعم هيئة مستشفى ذمار العام وتوفير جزء من احتياجاتها الأساسية مقابل تقديم الخدمات الطبية للمهاجرين بالمحافظة، بالإضافة إتنفيذ مشروع في مجال المياه والصرف الصحي بمدينة ذمار بتكلفة إجمالية تقدر بمليون دولار.

حضر الاجتماع مدير فرع مصلحة شؤون القبائل يحيى غيلان ومدير مديرية مغرب عنس عبد الكريم الصارم.

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