محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس المشاط يناقش مع وزير الإعلام مستوى الأداء الإعلامي صنعاء-سبأ:

التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزير الإعلام عبد السلام جابر.



جرى خلال اللقاء مناقشة مستوى الأداء في المؤسسات الإعلامية الرسمية وخططها للفترة القادمة وبما يتواكب مع التحديات التي فرضها العدوان وما يشنه من حملات تضليل للتغطية على جرائمه بحق الشعب اليمني.



وتطرق اللقاء إلى دور وسائل الإعلام الرسمية في إيصال مظلومية الشعب اليمني إلى الرأي العام العالمي جراء ما يتعرض له من عدوان وحصار وما خلفه من آثار كارثية على مختلف المستويات، وكذا مواكبة ما يحققه الجيش واللجان الشعبية من انتصارات في مختلف الجبهات.



كما تطرق اللقاء إلى الصعوبات التي تواجه المؤسسات الإعلامية سواء في الجوانب المالية والفنية والتقنية، والسبل الكفيلة بمعالجتها بما يمكنها من القيام بدورها الوطني الرائد خاصة في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها اليمن.



وحيا الرئيس المشاط الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام الوطنية في مواجهة الهجمة والحرب الإعلامية بالرغم من إمكاناتها البسيطة مقارنة بما يمتلكه تحالف العدوان ومرتزقته من آلة إعلامية ضخمة .



وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أهمية استمرار وسائل الإعلام في كشف جرائم العدوان ومخططاته التي تستهدف أرضا وإنسانا .. لافتا إلى أن وسائل الإعلام الوطنية استطاعت تحقيق الكثير من النجاحات ومثلت جبهة من جبهات الصمود في مواجهة العدوان.

سبأ [29/سبتمبر/2018]سبأ