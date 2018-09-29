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اجتماع بمجلس الشورى يناقش تقرير لجنة اختيار المترشحين لعضوية هيئة مكافحة الفساد
[29/سبتمبر/2018]
صنعاء-سبأ:

عقد بمجلس الشورى اليوم اجتماع برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، ضم لجنة معايير اختيار المترشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والمنبثقة عن اللجنة الإشرافية.


كرس الإجتماع لمناقشة تقرير نشاط اللجنة تنفيذاً للمهام الموكلة للجنة المعايير في إختيار المترشحين إنطلاقا من القانون رقم (39) لعام 2006م بشأن بمكافحة الفساد والتي تضمنتها وثيقة الضوابط والإجراءات التي أقرتها اللجنة الإشرافية والمقرة في اجتماعها بتاريخ 9 سبتمبر 2018م.

وفي بداية الإجتماع نوه القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى بالجهود التي بذلتها لجنة معايير اختيار المترشحين لعضوية الهيئة في ضوء المهام الموكلة إليها .

وأكد إهتمام القيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى في إختيار أفضل الكوادر لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووفقا لتوجهات الدولة في مكافحة الفساد.

وأشار إلى الأدوار الوطنية المناطة بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وفقاً لقانوني إقرار الذمة المالية ومكافحة الفساد في منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وصولا إلى استرداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته وبما يعزز من مبدأ الشراكة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية مكافحة الفساد.

وقد اشتمل تقرير اللجنة على عدد من الموجهات والتي ستسهم في إنجاح الترشيح وفقا للشروط الأساسية التي نص عليها القانون بما يتناسب مع طبيعة المهام للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

فيما أثنى رئيس اللجنة الدكتور حسين عبدالله العمري بجهود القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى في متابعته لعمل اللجنة وتسهيل مهامها .

ونوه بجهود الكادر الإداري للمجلس ممثلاً باللجنة الفنية والسكرتارية الذين ساهموا في إنجاح عمليات الإستقبال والتسجيل والفحص والتوثيق الفني الإلكتروني للمصفوفة الإلكترونية لبيانات المترشحين.

سبأ
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