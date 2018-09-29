وزير الثقافة يفتتح معرض ''مأساة وصمود'' في مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية [29/سبتمبر/2018] صنعاء - سبأ:

افتتح وزير الثقافة عبد الله احمد الكبسي ومعه وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة بصنعاء اليوم معرض الفن التشكيلي "مأساه وصمود" الذي نظمته مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية.



ويعد المعرض تجسيداً لورشة عمل مولتها مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية استمرت نحو 3 أشهر وضمت 25 فنانا وفنانة تشكيلية أنتجوا 102 لوحة تشكيلة جسدت المأساة التي يعانيها الشعب اليمني جراء العدوان السعودي الإماراتي الغاشم وصمود الشعب اليمني في مواجهة هذا العدوان.



وفي الافتتاح أكد وزير الثقافة عبد الله أحمد الكبسي أن ما قامت به مؤسسة الشعب عمل جبار في مواجهة العدوان بالريشة والألوان يحسب لمؤسسة الشعب التي كانت السباقة لتبني ورشة إنتاج لوحات هذا المعرض في مختلف المناطق والأماكن التاريخية التي طالها العدوان الغاشم إضافة إلى تجسيد معاناة المواطن جراء الحصار البري والبحري والجوي.



من جانبه نوه وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة بالدور الرائد لمؤسسة الشعب والمبادرة لتجسيد صمود اليمنيين ضد العدوان بهذا العدد من اللوحات الفنية المعبرة .



بدوره أكد المدير العام لمؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية أكرم باكر أن هذا المعرض الذي يأتي بالتزامن مع احتفالات بلادنا بأعياد الثورة اليمنية ومرور قرابة 4 أعوام من الصمود تحت شعار "يد تحمي ويد تبنى" يأتي تتويجا لعمل 3 أشهر من الجهد المتواصل للفنانين التشكيليين.



حضر الافتتاح رئيس هيئة الاسناد اللوجستي بوزارة الدفاع اللواء صالح مسفر الشارع ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية الدكتور أحمد الكبسي وعضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد البخيتي وجمع كبير من المهتمين بالفن التشكيلي.

سبأ