ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 29 - سبتمبر - 2018 الساعة 03:30:47م
استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارتين على عبس في محافظة حجة
استشهد مواطنان وأصيب ثالث بغارتين لطيران العدوان الأمريكي السعودي على مديرية عبس في محافظة حجة .
دولة فلسطين ترفع قضية ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن دولة فلسطين رفعت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وذلك لانتهاكها للقانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند الإغلاق
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (41ر22) نقطة وبنسبة (50ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (82ر4523) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (41ر4501) نقطة.
منتخب الناشئين يحقق فوز وحيد على المنتخب الأردني في ختام نهائيات بطولة آسيا
أنهى المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم مشاركته في نهائيات بطولة آسيا التي تستضيفها ماليزيا بفوز وحيد له اليوم أمام نظيره الأردني بخمسة أهداف مقابل هدف.
آخر الأخبار:
تدمير آلية محملة بالمرتزقة في مديرية خب والشعف بالجوف
وكيل محافظ المحويت يتفقد سير العملية التعليمية في منطقة بيت الشعثمي
وزير الثقافة يفتتح معرض ''مأساة وصمود'' في مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية
استكمال صرف مخصصات المرحلة الثالثة للمستفيدين من مشروع التدخلات في قرية الشرف بالمحويت
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير الثقافة يفتتح معرض ''مأساة وصمود'' في مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية
[29/سبتمبر/2018] صنعاء - سبأ:
افتتح وزير الثقافة عبد الله احمد الكبسي ومعه وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة بصنعاء اليوم معرض الفن التشكيلي "مأساه وصمود" الذي نظمته مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية.

ويعد المعرض تجسيداً لورشة عمل مولتها مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية استمرت نحو 3 أشهر وضمت 25 فنانا وفنانة تشكيلية أنتجوا 102 لوحة تشكيلة جسدت المأساة التي يعانيها الشعب اليمني جراء العدوان السعودي الإماراتي الغاشم وصمود الشعب اليمني في مواجهة هذا العدوان.

وفي الافتتاح أكد وزير الثقافة عبد الله أحمد الكبسي أن ما قامت به مؤسسة الشعب عمل جبار في مواجهة العدوان بالريشة والألوان يحسب لمؤسسة الشعب التي كانت السباقة لتبني ورشة إنتاج لوحات هذا المعرض في مختلف المناطق والأماكن التاريخية التي طالها العدوان الغاشم إضافة إلى تجسيد معاناة المواطن جراء الحصار البري والبحري والجوي.

من جانبه نوه وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة بالدور الرائد لمؤسسة الشعب والمبادرة لتجسيد صمود اليمنيين ضد العدوان بهذا العدد من اللوحات الفنية المعبرة .

بدوره أكد المدير العام لمؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية أكرم باكر أن هذا المعرض الذي يأتي بالتزامن مع احتفالات بلادنا بأعياد الثورة اليمنية ومرور قرابة 4 أعوام من الصمود تحت شعار "يد تحمي ويد تبنى" يأتي تتويجا لعمل 3 أشهر من الجهد المتواصل للفنانين التشكيليين.

حضر الافتتاح رئيس هيئة الاسناد اللوجستي بوزارة الدفاع اللواء صالح مسفر الشارع ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية الدكتور أحمد الكبسي وعضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد البخيتي وجمع كبير من المهتمين بالفن التشكيلي.
سبأ
  المزيد من (محلي)
تدمير آلية محملة بالمرتزقة في مديرية خب والشعف بالجوف
وكيل محافظ المحويت يتفقد سير العملية التعليمية في منطقة بيت الشعثمي
استكمال صرف مخصصات المرحلة الثالثة للمستفيدين من مشروع التدخلات في قرية الشرف بالمحويت
عملية هجومية على مواقع المرتزقة بجبهة نهم
وزير الصحة يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية الجديد
قصف صاروخي ومدفعي على مواقع العدو ومرتزقته وتكبيدهم خسائر في الأرواح و العتاد
استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارتين على عبس في محافظة حجة
طيران العدوان يشن خمس غارات على ثلاث مديريات بمحافظة الحديدة
العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وممتلكاتهم
القبض على متهم بترويج عملة محظورة بعمران
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارتين على عبس في محافظة حجة
[29/سبتمبر/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على ثلاث مديريات بمحافظة الحديدة
[29/سبتمبر/2018]
العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وممتلكاتهم
[29/سبتمبر/2018]
طيران العدوان يشن ثمانية عشرة غارة على صعدة
[28/سبتمبر/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية برط العنان بالجوف
[28/سبتمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by