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استكمال صرف مخصصات المرحلة الثالثة للمستفيدين من مشروع التدخلات في قرية الشرف بالمحويت
[29/سبتمبر/2018] المحويت - سبأ:
استكمل كاك بنك فرع محافظة المحويت صرف المرحلة الثالثة من المخصصات المالية للمستفيدين من مشروع التدخلات المتنوعة بقرية الشرف بني محمد في مديرية بني سعد بتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وأوضح مدير فرع كاك بنك بالمحافظة علي قوزع أن عملية الصرف استهدفت 69 منزلا باجمالي خمسة ملايين و550 ألف ريال وتشمل دعم خزانات مياه وسقايات في إطار برنامج وحدة المياه والبيئة لاستكمال مشاريع معالجة مشكلات الإصحاح البيئي في المنطقة.

وأشاد بمشاريع الصندوق ودوره في دعم مشاريع المياه وتحسين الصرف الصحي للتخفيف من الآثار الناجمة عن أمراض الكوليرا والأوبئة الصحية ..لافتا إلي أن هناك مشاريع أخري قيد التنفيذ في مديريتي بني سعد وجبل المحويت.
سبأ
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