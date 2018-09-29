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  عربي ودولي
توقيف سفينة روسية في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات على بيونغ يانغ
[29/سبتمبر/2018] موسكو-سبأ:
أعلنت السلطات الروسية اليوم السبت، أن نظيرتها الكورية الجنوبية لم تحتجز ناقلة النفط الروسية "سيفاستوبول"، وإنما أوقفتها لأمد مؤقت.

وقال بيتر أوسيتشانسكي مندوب الاتحاد الروسي لعمال النقل ،وفق ما نقله موقع قناة "روسيا اليوم" الالكتروني اليوم السبت "تم توقيف السفينة في ميناء بوسان الكوري الجنوبي، حيث أبلغونا هناك بأنهم لن يسمحوا للسفينة بالمغادرة حاليا، لتراودنا الشكوك في أن الأمر يتعلق بعقوبات مفروضة على شركة "غودزون" الروسية، فيما نجري اتصالاتنا الآن للاستفسار عن سبب توقيفنا".

وفي 21 أغسطس فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد سفن وشركات روسية للاشتباه بمشاركتها في توريد النفط لكوريا الشمالية.

وأدرجت ناقلة "باتريوت" التابعة للشركة الروسية المذكورة في قائمة العقوبات الأمريكية، بعد أن سجلت الأقمار الاصطناعية الأمريكية ارتباط تحركاتها بشركة Wan Heng-11 الصينية المتهمة بانتهاك قرار مجلس الأمن الخاص بالعقوبات على بيونغ يانغ.

من جهته، ينفي الجانب الروسي ارتكاب سفينة "باتريوت" أي خرق للعقوبات، حيث لم تنقل السفينة النفط بشكل مباشر إلى كوريا الشمالية.

سبأ
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