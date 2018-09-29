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وزير الصحة يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية الجديد
[29/سبتمبر/2018]
صنعاء – سبأ:
ثمن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، جهود منظمة الصحة العالمية في دعم القطاع الصحي باليمن في الفترة الراهنة .

وأكد وزير الصحة خلال لقائه اليوم بصنعاء ممثلي منظمة الصحة العالمية الجديد الدكتور الطاف موساني والمنتهي فترة عمله الدكتور نيفيو زاقاريا حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع المنظمة خاصة ما يتعلق بتأهيل الكوادر الصحية والفنية ودعم المستشفيات العامة والريفية.

وتطرق إلى الوضع الحرج الذي يعاني منه القطاع الصحي في اليمن وما تعرضت له المراكز الصحية والمستشفيات والكادر الصحي جراء استمرار العدوان والحصار.. مؤكداً ضرورة توفير المستلزمات الطبية والعلاجية وسيارات الإسعاف.

واستعرض الدكتور المتوكل معاناة المرضى خاصة ذوي الأمراض المزمنة وأوضاع المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي وزارعي الكلى.. مشيراً إلى الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي ومنها انقطاع المرتبات وانعدام الأدوية والمحاليل و المستلزمات الطبية، وكذا الأوضاع الصحية والوبائية في البلاد بما فيها مواجهة وباء الكوليرا والدفتيريا وغيرها .

ونوه بجهود الدكتور نيفيو زاقاريا الممثل السابق للمنظمة في اليمن ودوره في دعم ومساندة جهود الوزارة في تحسين الخدمات الصحية خلال فترة عمله .

من جانبه أكد ممثل منظمة الصحة العالمية الجديد الدكتور الطاف موساني أن أولويات المنظمة توفير الخدمات الطبية الفاعلة للمستشفيات وتعزيز التعاون مع الوزارة.. لافتاً إلى أنه سيتم حل الكثير من التحديات التي تواجه القطاع الصحي خاصة ما يتعلق بالأمراض والأوبئة.

سبأ
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