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تحطم طائرة اف-35 في أول حادث من نوعه لهذا الطراز
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تحطم طائرة اف-35 في أول حادث من نوعه لهذا الطراز
[29/سبتمبر/2018]
واشنطن-سبأ:

تحطمت طائرة شبح اف-35 أمريكية في حادث اثناء مهمة تدريبية في شرق الولايات المتحدة الجمعة، بحسب مسؤولين، في حين تم انقاذ الطيّار.

والحادث هو الأول لهذه الطائرة الأغلى في التاريخ، غداة أولى طلعاتها القتالية في أفغانستان.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع، طالبا عدم ذكر اسمه، وفق وكالة فرانس برس قبل الإعلان الرسمي إن الطائرة التابعة لمشاة البحرية "المارينز" تحطمت خارج القاعدة الجوية للمارينز في بوفورت في ساوث كارولاينا.

وأكّد المسؤول "لقد تحطمت تماما".

وأشار مكتب شرطة بوفورت الى اخراج الطيّار سالما ويجري حاليا تقييم وضعه الصحي.

وتبلغ كلفة كل طائرة من هذا الطراز نحو 100 مليون دولار.

والخميس، نفذت طائرات الشبح اف-35 الأمريكية أولى طلعاتها القتالية في ولاية قندهار في افغانستان استهدفت مواقع لحركة طالبان بمشاركة أكثر من طائرة أقلعت من سفينة الهجوم البرمائية "يو اس اس اسيكس".

وتعد طائرات اف-35 التي بدأ العمل عليها بداية تسعينات القرن الماضي أغلى منظومة عسكرية في التاريخ الأمركي إذ تقدر كلفة المشروع بحوالي 400 مليار دولار مع هدف تصنيع 2500 طائرة في العقود المقبلة.

سبأ
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