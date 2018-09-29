عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دمشق تفتتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن

أعلنت وزارة النقل السورية اليوم السبت افتتاح معبر نصيب الحدودي وبدء حركة عبور الشاحنات والترانزيت عبر الحدود السورية الأردنية.



وقالت الوزارة في بيان ،وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"،إنها استكملت كل الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي بعد أن قامت بعدد من التحضيرات الناظمة لتشغيله وعودة تنشيط حركة نقل البضائع وعبور الترانزيت والشحن والمواطنين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.



وأشارت "سانا" الى أن الوزارة أصدرت الأسبوع الماضي قرارا يقضي برفع رسوم عبور الترانزيت البري لشاحنات النقل السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبور الأراضي السورية. كما بدأ فرعا مؤسسة الإسكان العسكري والشركة السورية للاتصالات بدرعا في وقت سابق هذا الشهر أعمال إعادة تأهيل البنى التحتية في المعبر تمهيداً لإعادة الخدمات الأساسية إليه.

سبأ [29/سبتمبر/2018] دمشق-سبأ:سبأ