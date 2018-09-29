عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل 48 قتيلا ومئات الجرحى جراء الزلزال والتسونامي في إندونيسيا جاكرتا-سبأ:

أسفر زلزال أعقبه تسونامي عن سقوط 48 قتيلا على الأقل ومئات الجرحى في مدينة بالو بجزيرة سولاويسي الإندونيسية، وفق حصيلة أولية مرشحة للارتفاع.



وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث سوتوبو بوروو نوغروهو خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت إن هناك "48 قتيلا و356 جريحا" في مدينة بالو البالغ عدد سكانها حوالى 350 ألف نسمة بعدما ضربتها موجة مد بحري بارتفاع 1,5 متر الجمعة إثر زلزال عنيف بقوة 7,5 درجات.



لكنه حذر بأن هذه الحصيلة قد ترتفع بسرعة مشيرا إلى أنه "في بالو (...) هناك مبان ومنازل دمرت (...) وفنادق ومستشفيات".



وأعرب عن اعتقاده بأن العشرات أو المئات لم يتم انتشالهم بعد من تحت الأنقاض.. مشيرا الى أن المركز التجاري الرئيسي في بالو انهار وفندق روا روا انهار ايضا وكان فيه 80 غرفة بينها 76 غرفة مشغولة".



وضرب زلزال بقوة 7,5 درجات بحسب المعهد الجيولوجي الأمريكي جزيرة سولاويسي الجمعة، وكانت قوته أكبر من سلسلة الهزات الأرضية التي أوقعت أكثر من 500 قتيل وحوالى 1500 جريح في أغسطس الماضي في جزيرة لومبوك المجاورة لبالي.



وتلى الزلزال تسونامي بلغ ارتفاعه 1,5 متر ضرب الساحل القريب من بالو في الساعة 18,22 بالتوقيت المحلي.

سبأ [29/سبتمبر/2018]سبأ