محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قصف صاروخي ومدفعي على مواقع العدو ومرتزقته وتكبيدهم خسائر في الأرواح و العتاد محافظات - سبأ:



قصفت القوتين الصاروخية والمدفعية بالجيش واللجان الشعبية مواقع العدو السعودي ومرتزقته وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد خلال ال24 ساعة الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن القوة الصاروخية بالجيش واللجان الشعبية أطلقت ثلاثة صواريخ من نوع زلزال 1 على تجمعات لمرتزقة العدوان قبالة منفذ علب بعسير محققة إصابات مباشرة.



كما لقي العشرات من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بينهم قيادات بقصف صاروخي قبالة المنفذ،ومصرع المرتزق محمد عبدالله محسن العبدلي في الجبهة نفسها.



وفي جيزان تم إطلاق صاروخ زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات للجنود السعوديين في جبل الدود وخلفه بجيزان ،واستهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة خلف جبل الإم بي سي وشرق الدود ،وتم إعطاب كاميرا حرارية للمرتزقة شرق جحفان من قبل وحدة القناصة .



وأفاد المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للمرتزقة في صحراء البقع قبالة منفذ الخضراء في نجران .



وأشار المصدر إلى تدمير وإعطاب آليتين عسكريتين للغزاة والمرتزقة بتفجير شمال الدريهمي بالساحل الغربي ،كما تم إعطاب أربع آليات عسكرية للغزاة مرتزقتهم في الجاح الأسفل بقصف مدفعي ومصرع وإصابة من كانوا على متنهن .



وأكد المصدر مصرع المرتزق نشوان بن علوي الكلدي اليافعي في ما يسمى كتائب المحضار مصرعه في جبهة الساحل الغربي ، و تدمير آليتين عسكريتين للغزاة والمرتزقة بانفجار غرب التحيتا ومصرع وإصابة من كانوا على متنهما.



وفي الجوف تم إطلاق صاروخ كاتيوشا على تجمعات للمرتزقة في مديرية الغيل بمحافظة الجوف محققاً إصابات مباشرة ،وتم تدمير آلية محملة بالمرتزقة ومصرع من على كانوا متنها أثناء محاولتهم انتشال جثث قتلاهم في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف .



كما لقي العديد من مرتزقة العدوان مصرعهم إثر تفجير بآليتهم في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف بالمحافظة نفسها .



وحسب المصدر نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على مواقع المرتزقة في هيلان بمحافظة مأرب أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،كما لقي العشرات من المرتزقة مصرعهم بانفجار في جبهة حيفان بمحافظة تعز ،وتم إعطاب مدرعة لهم بالجبهة نفسها .



وذكر المصدر أن مدفعية الجيش و اللجان الشعبية قصفت مواقع المرتزقة في عيريم بالقبيطة في محافظة لحج محققة إصابات مباشرة.

سبأ [29/سبتمبر/2018]سبأ