ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 29 - سبتمبر - 2018 الساعة 10:47:50ص
استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارتين على عبس في محافظة حجة
استشهد مواطنان وأصيب ثالث بغارتين لطيران العدوان الأمريكي السعودي على مديرية عبس في محافظة حجة .
48 قتيلا ومئات الجرحى جراء الزلزال والتسونامي في إندونيسيا
أسفر زلزال أعقبه تسونامي عن سقوط 48 قتيلا على الأقل ومئات الجرحى في مدينة بالو بجزيرة سولاويسي الإندونيسية، وفق حصيلة أولية مرشحة للارتفاع.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند الإغلاق
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (41ر22) نقطة وبنسبة (50ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (82ر4523) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (41ر4501) نقطة.
منتخب الناشئين يحقق فوز وحيد على المنتخب الأردني في ختام نهائيات بطولة آسيا
أنهى المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم مشاركته في نهائيات بطولة آسيا التي تستضيفها ماليزيا بفوز وحيد له اليوم أمام نظيره الأردني بخمسة أهداف مقابل هدف.
آخر الأخبار:
دمشق تفتتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن
قصف صاروخي ومدفعي على مواقع العدو ومرتزقته وتكبيدهم خسائر في الأرواح و العتاد
طيران العدوان يشن خمس غارات على ثلاث مديريات بمحافظة الحديدة
العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وممتلكاتهم
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
قصف صاروخي ومدفعي على مواقع العدو ومرتزقته وتكبيدهم خسائر في الأرواح و العتاد
[29/سبتمبر/2018]
محافظات - سبأ:

قصفت القوتين الصاروخية والمدفعية بالجيش واللجان الشعبية مواقع العدو السعودي ومرتزقته وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد خلال ال24 ساعة الماضية .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن القوة الصاروخية بالجيش واللجان الشعبية أطلقت ثلاثة صواريخ من نوع زلزال 1 على تجمعات لمرتزقة العدوان قبالة منفذ علب بعسير محققة إصابات مباشرة.

كما لقي العشرات من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بينهم قيادات بقصف صاروخي قبالة المنفذ،ومصرع المرتزق محمد عبدالله محسن العبدلي في الجبهة نفسها.

وفي جيزان تم إطلاق صاروخ زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات للجنود السعوديين في جبل الدود وخلفه بجيزان ،واستهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة خلف جبل الإم بي سي وشرق الدود ،وتم إعطاب كاميرا حرارية للمرتزقة شرق جحفان من قبل وحدة القناصة .

وأفاد المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للمرتزقة في صحراء البقع قبالة منفذ الخضراء في نجران .

وأشار المصدر إلى تدمير وإعطاب آليتين عسكريتين للغزاة والمرتزقة بتفجير شمال الدريهمي بالساحل الغربي ،كما تم إعطاب أربع آليات عسكرية للغزاة مرتزقتهم في الجاح الأسفل بقصف مدفعي ومصرع وإصابة من كانوا على متنهن .

وأكد المصدر مصرع المرتزق نشوان بن علوي الكلدي اليافعي في ما يسمى كتائب المحضار مصرعه في جبهة الساحل الغربي ، و تدمير آليتين عسكريتين للغزاة والمرتزقة بانفجار غرب التحيتا ومصرع وإصابة من كانوا على متنهما.

وفي الجوف تم إطلاق صاروخ كاتيوشا على تجمعات للمرتزقة في مديرية الغيل بمحافظة الجوف محققاً إصابات مباشرة ،وتم تدمير آلية محملة بالمرتزقة ومصرع من على كانوا متنها أثناء محاولتهم انتشال جثث قتلاهم في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف .

كما لقي العديد من مرتزقة العدوان مصرعهم إثر تفجير بآليتهم في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف بالمحافظة نفسها .

وحسب المصدر نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على مواقع المرتزقة في هيلان بمحافظة مأرب أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،كما لقي العشرات من المرتزقة مصرعهم بانفجار في جبهة حيفان بمحافظة تعز ،وتم إعطاب مدرعة لهم بالجبهة نفسها .

وذكر المصدر أن مدفعية الجيش و اللجان الشعبية قصفت مواقع المرتزقة في عيريم بالقبيطة في محافظة لحج محققة إصابات مباشرة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارتين على عبس في محافظة حجة
طيران العدوان يشن خمس غارات على ثلاث مديريات بمحافظة الحديدة
العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وممتلكاتهم
القبض على متهم بترويج عملة محظورة بعمران
صواريخ زلزال1 تدك تجمعات الجيش السعودي والمرتزقة بعسير وجيزان
اختتام مسح ميداني حول العنف ضد المرأة في ثلاث مديريات بذمار
طيران العدوان يشن ثمانية عشرة غارة على صعدة
وقفات إحتجاجية بالحديدة تندد بجرائم العدوان
لقاء بالمحويت يناقش الجوانب المتصلة بتنفيذ حملة لدعم الجبهات
مناقشة الترتيبات لحملة رفع البسطات وإزالة المخالفات بذمار
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارتين على عبس في محافظة حجة
[29/سبتمبر/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على ثلاث مديريات بمحافظة الحديدة
[29/سبتمبر/2018]
العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وممتلكاتهم
[29/سبتمبر/2018]
طيران العدوان يشن ثمانية عشرة غارة على صعدة
[28/سبتمبر/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية برط العنان بالجوف
[28/سبتمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by