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آخر تحديث: السبت، 29 - سبتمبر - 2018 الساعة 10:47:50ص
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العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وممتلكاتهم
[29/سبتمبر/2018] محافظات - سبأ:

واصل العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته استهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين وتضرر كبير في الممتلكات .

وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد مواطن بغارة لطيران العدوان استهدفت سيارته في قرية الشرفا بمديرية حرض في محافظة حجة ، كما شن الطيران غارة على سوق مديرية حيران وسقوط شهداء وجرحى .

وأصيب عدد من المواطنين بغارة شنها طيران العدوان على الجسر الرابط بين مديريتي حيران و مستباء بالمحافظة نفسها .

وأوضح المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديريتي منبه وشدا الحدوديتين ما أدى إلى أضرار في ممتلكات المواطنين .

وشن طيران العدوان ثلاث غارات على منزل مواطن في مديرية باقم وغارة على منطقة العطفين بمديرية كتاف ، و 14 غارة على مناطق متفرقة في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة .

وأشار المصدر إلى وقوع خسائر كبيرة في ممتلكات المواطنين جراء قصف مرتزقة العدوان منازل المواطنين في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة بأكثر من 30 قذيفة .

وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا بقذائف المدفعية منزل مواطن في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف ، فيما شن الطيران ثلاث غارات استهدفت منازل وممتلكات المواطنين في منطقة رحوب بمديرية برط العنان .

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