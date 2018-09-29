محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وممتلكاتهم



واصل العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته استهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين وتضرر كبير في الممتلكات .



وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد مواطن بغارة لطيران العدوان استهدفت سيارته في قرية الشرفا بمديرية حرض في محافظة حجة ، كما شن الطيران غارة على سوق مديرية حيران وسقوط شهداء وجرحى .



وأصيب عدد من المواطنين بغارة شنها طيران العدوان على الجسر الرابط بين مديريتي حيران و مستباء بالمحافظة نفسها .



وأوضح المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديريتي منبه وشدا الحدوديتين ما أدى إلى أضرار في ممتلكات المواطنين .



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على منزل مواطن في مديرية باقم وغارة على منطقة العطفين بمديرية كتاف ، و 14 غارة على مناطق متفرقة في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة .



وأشار المصدر إلى وقوع خسائر كبيرة في ممتلكات المواطنين جراء قصف مرتزقة العدوان منازل المواطنين في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة بأكثر من 30 قذيفة .



وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا بقذائف المدفعية منزل مواطن في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف ، فيما شن الطيران ثلاث غارات استهدفت منازل وممتلكات المواطنين في منطقة رحوب بمديرية برط العنان .

سبأ [29/سبتمبر/2018] محافظات - سبأ:سبأ